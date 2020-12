Barca 'z aviona vrgla' igralca in ga pustila v Istanbulu, ker se je pogajal z Realom

Francoski branilec Thomas Heurtel je trn v peti Barcelone. Potem ko je potoval z ekipo v Istanbul, kjer ni igral, temveč le spremljal Barco, kako je izgubila z Efesom, se z ekipo ni vrnil v Barcelono, pač pa je moral ostati tam. Vodstvo kluba ga je namreč 'vrglo z aviona' in ga pustilo v Istanbulu, ko je izvedelo, da se o prestopu dogovarja z Real Madridom.

Potezo vodstva Barcelone so obsodili tudi številni nekdanji košarkarji katalonskega ponosa. Heurtlov rojak Kevin Seraphin, ki je v Barci igral med letoma 2017 in 2019, je med drugim zapisal, da jim bo za božično darilo poslal možgane.

Vsi so pričakovali, da bo Thomas Heurtel podpisal za istanbulski Fenerbahče, zato je Heurtel tudi potoval v največje turško mesto, kjer naj bi zaključili dogovor s turško zasedbo. A Mundo Deportivo poroča, da naj bi se vmes Heurtel preko svojega zastopnika – agencije Beobasket, ki jo vodi srbski pravnik Miško Ražnatović –zelo resno pogajal tudi z Real Madridom, ki išče zamenjavo za Facunda Campazza, ki je odšel preko luže v ligo NBA k Denverju, kjer je soigralecVlatka Čančarja. V Barceloni so tako prepričani, da jih je Heurtel potegnil za nos, da bi dobil izpisnico in nato lahko podpisal za Real Madrid, zato so se odločili, da ga malce čez polnoč pustijo kar v Istanbulu.

Litovski trener Šarunas Jasikevičius, ki je del igralske kariere preživel tudi v Ljubljani, zaupanja v Heurtla (že kar nekaj časa) nima, tako da je bolj ali manj jasno, da v katalonski zasedbi ne bo več nastopil, čeprav je bil še lani eden glavnih nosilcev igre. Sindikat košarkarskih profesionalcev je že obsodil dejanje Barcelone in vse skupaj označil za nečloveško potezo v časih pandemije covida-19. "Ob 00.30 so igralca pustili v tujem mestu. Njegov klub mu ni dovolil vstopa v letalo. Je treba odgovornim razlagati, kakšna je situacija s covidom-19? Ne ostane nič človečnosti? Smo v kontaktu z igralcem, da mu pomagamo pri vsem," so zapisali.

Barcelona je ob spoznanju, da Heurtel ne bo podpisal za Fenerbahče, zaustavila proces odhoda Francoza, prav tako je zamrznila podpis Fenerbahčejevega Lea Westermanna, ki je bil načrtovan kot zamenjava za Heurtla. Westermann je sicer izpisnico iz turškega kluba že dobil, a zdaj bo na morebitno selitev v katalonsko ekipo moral še počakati. Mundo Deportivopiše, da je zdaj povsem možno, da bo Huertel poslan v drugo Barcelonino ekipo ali pa bo sledila disciplinska kazen, kar bi pomenilo, da Francoz sploh ne bi igral. Katalonski spletni časopis še piše, da bi za sporazumno prekinitev pogodbe Barca Heurtlu plačala kar 1,2 milijona evrov, a iz te moke očitno ne bo kruha.

