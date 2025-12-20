Barca zrušila rekord Evrolige

Košarkarji Dubaja pa so vpisali drugo zmago v gosteh v tej sezoni Evroligi, v Istanbulu so premagali Anadolu Efes z 80:76, in se znova vključili v boj za zgornjo polovico oziroma končnico tekmovanja. Klemen Prepelič je v dobrih 15 minutah na parketu zbral 2 točki in 2 skoka. Mladih Slovencev Stefana Joksimovića in Vita Hrabarja pa ni bilo v postavi Baskonie na tekmi z Barcelono.
Žalgiris se je znesel nad Partizanom in dosegel zgodovinsko zmago - 109:68. Litovci so postavili klubski rekord po doseženih točk v Evroligi ter hkrati vpisali svojo najvišjo zmago v zgodovini tega tekmovanja.
