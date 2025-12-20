Naslovnica
Košarka

Barca zrušila rekord Evrolige

Barcelona, 20. 12. 2025 07.57 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Barcelona košarka

Košarkarji Barcelone so po treh podaljških premagali Baskonio s 134:124 in prišli do pete zaporedne zmage v Evroligi, s katero so se na vrhu lestvice izenačili s Hapoelom iz Tel Aviva (12-5). Barcelona je s 134 točkami postavila nov rekord lige po doseženih točkah, hkrati pa sta ekipi skupaj dosegli 258 točk, kar je dve več, kot sta jih Real Madrid in Anadolu Efes (130:126) dosegla lani januarja po štirih podaljških. Junak zmage Barce je bil Kevin Panther, ki je zbral 43 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji Dubaja pa so vpisali drugo zmago v gosteh v tej sezoni Evroligi, v Istanbulu so premagali Anadolu Efes z 80:76, in se znova vključili v boj za zgornjo polovico oziroma končnico tekmovanja. Klemen Prepelič je v dobrih 15 minutah na parketu zbral 2 točki in 2 skoka. Mladih Slovencev Stefana Joksimovića in Vita Hrabarja pa ni bilo v postavi Baskonie na tekmi z Barcelono.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Žalgiris se je znesel nad Partizanom in dosegel zgodovinsko zmago - 109:68. Litovci so postavili klubski rekord po doseženih točk v Evroligi ter hkrati vpisali svojo najvišjo zmago v zgodovini tega tekmovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka evroliga barcelona

Najboljša ekipa lige tretjič v sezoni poražena

