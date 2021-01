Barcelona z zmago v Beogradu na vrhu ujela CSKA

Košarkarji so v petek odigrali še štiri tekme 21. kroga evrolige. Presenečenje je poraz moskovskega CSKA-ja na domačem igrišču proti Fenerbahčeju iz Istanbula s 83:89. To je spretno izkoristila Barcelona, ki se je v Beogradu veselila zmage z 72:60 nad Crveno zvezdo, s čimer so se Katalonci izenačili z Moskovčani na vrhu razpredelnice.

Katalonci so Moskovčane ujeli na prvem mestu evroligaške razpredelnice. FOTO: Twitter Vrhunci petkovega derbija CSKA – Fenerbahče:

Med slovenskimi košarkarji je bil dejaven Zoran Dragić, ki je z Baskonio Vitorio izgubil proti berlinski Albi s 77:84, Ljubljančan pa je k španskemu izkupičku prispeval osem točk in podajo. Žalgiris je ob edini zmagi gostiteljev ugnal Olympiacos iz Pireja z 81:79. Vrhunci obračuna Crvena zvezda – Barcelona: