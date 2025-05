Barcelona in Efes še nista rekla zadnje

V zadnji čertini je bil izid nazadnje izenačen pri 66:66, potem so domači imeli vseskozi majhno prednost ter jo na koncu tudi z natančnim izvajanjem prostih metov obdržali.

Začetek in prvi del je bil boljši za gostitelje, Anadolu je vodil po prvi četrtini, v drugi prepustil pobudo Grkom, v tretji pa spet zaigral bolje in vodil že s 45:35. A Panathinakos se je vrnil z delnim izidom 10:0 in sredi tretje četrtine je bil dvoboj spet povsem odprt.

Panathinaikos je imel priložnost, da na četrti tekmi doseže tretjo zmago in se uvrsti na zaključno tekmovanje v Abu Dabiju med 23. in 25. majem. Anadolu Efes se je moral reševati pred domačimi gledalci, poraz bi že pomenil konec sezone.

Barcelona je bila v podobnem položaju kot turška ekipa, saj je morala zmagati, da bi ohranila upe na napredovanje. Začela je dobro in imela v prvem delu precejšnjo prednost, potem pa je Monaco prevzel pobudo in povedel; šele v 29. minuti so Katalonci spet izenačili (58:58), sledila pa je tesna zadnja četrtina.

Barca je v končnico prišla s petimi točkami naskoka (75:70), ki so ga Monačani še zmanjšali na tri. Domači so imeli 14 sekund pred koncem na voljo dva prosta meta. Kevin Punter je oba zadel, potem pa deset sekund pred koncem dva še Joel Parra in dvoboj je bil odločen.

Pri Kataloncih sta bila najboljša Jabari Parker z 22 in Dario Brizuela s 17 točkami, pri Monacu pa Alpha Diallo s 13.

Odločilni peti tekmi bosta 6. maja v Atenah in Monaku.

Že v četrtek je Olympiakos po štirih tekmah izločil Real Madrid; zadnjo tekmo v španski prestolnici je dobil s 86:84, serijo ps s 3:1. Fenerbahče pa se je na zaključni turnir uvrstil že po treh tekmah s Parizom.