Barcelona in Monaco izenačila izid v zmagah

Monaco je proti Fenerbahčeju presenetljivo izgubil prvo tekmo na domačem igrišču, danes pa je vendarle razveselil svoje navijače. Monačani so silovito začeli in v prvi četrtini vodili že za 16 točk, a so Turki do polčasa praktično izničili zaostanek.

Nalet so nadaljevali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 24:11 ter povedli za devet točk. V zadnji pa so znova prevladovali domačini, ki so na koncu slavili s 93:88. Jordan Loyd je 11 sekund pred koncem dosegel odločilno trojko za zmago.