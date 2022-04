Barcelona in Olympiacos korak bližje polfinalu

Pri Bavarcih, ki so bili celo tekmo v zaostanku, je Žan Mark Šiško odigral dobrih 13 minut, v tem času pa v statistiko vpisal skok in dve podaji. Njegov najboljši soigralec je bil Vladimir Lučić s 17 točkami, pri Kataloncih pa je blestel Nikola Mirotić s 25 točkami.

V dvoboju Monaca in Olympiacosa pa so Grki še ob začetku zadnje četrtine vodili za 15 točk, na koncu pa kar malce trepetali, saj so domači med drugim povedli z 80:79. Toda končnico so bolje odigrali gosti, pri katerih je Kostas Slukas prednjačil z 21 točkami. Dve točki več je za Monaco dosegel Dwayne Bacon.

Z 2:1 v zmagah sicer vodi tudi Anadolu Efes v boju z Armanijem Milanom, medtem ko se je v polfinale že prebil Real Madrid, ki je s 3:0 v zmagah izločil Maccabi Tel Aviv.