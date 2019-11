Barcelona na poraz v Milanu odgovorila z zmago pri Žalgirisu

Košarkarji Barcelone ostajajo na vrhu evroligaške lestvice, potem ko so v 7. krogu vpisali še šesto zmago. Na vedno vročem gostovanju v Kaunasu so s 93:86 premagali tamkajšnji Žalgiris. Do zmage tudi Fenerbahče, ki je prekinil serijo treh zaporednih porazov. Turki so z 90:82 premagali zasedbo Bayerna.

V dresu Barcelone se je najbolj izkazal Cory Higgins s 27 točkami, 24 jih je dodal Nikola Mirotić. Higgins je trojke metal neverjetnih 5/5, Mirotić pa je bil izjemno natančen pri prostih metih. Zadel je vseh 12 prostih metov. Pri poražencih, ki jih vodi stari znanec slovenskih parketov Šarunas Jasikevičius, je največ, 16 točk, dosegel Zach LeDay. Dve manj je vpisal Thomas Walkup. Evroliga, izidi:

Fenerbahče– Bayern 90:82 (18:15, 22:24, 21:23, 29:20)

Žalgiris Kaunas – Barcelona 86:93 (20:23, 20:24, 21:19, 25:27)

Panathinaikos– Valencia 91:80 (26:18, 19:17, 23:29, 23:16)