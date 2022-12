Barcelona po podaljšku ugnala Crveno zvezdo in ujela vodilni dvojec

Košarkarji Barcelone so v 16. krogu košarkarske evrolige v Beogradu premagali Crveno zvezdo z 99:94 in se na vrhu razpredelnice izenačili z Baskonio Vitorio in Monacom. Vse tri ekipe so doslej zbrale po 27 točk. Slovenski reprezentant Mike Tobey za Katalonce tokrat ni zaigral.

Crveni zvezdi je zmago v izdihljajih srečanja preprečil Nikola Miretić, ki je tik pred zvokom sirene s trojko iz težkega položaja izsilil podaljšek. V podaljšku so bili boljši gostje iz Katalonije, ki so povedli z dvema zapoirednima trojkama, nato pa z dobro obrambo tekmo mirno pripeljali do konca. Iz triperesne deteljice bi na vrhu lestvice lahko nastala štiriperesna, a je Fenerbahčeju spodletelo v Bologni, kjer je Virtus slavil z 92:88. Odločilna sta bila zadeta prosta meta Marca Belinellija pet sekund pred koncem, ki je Turkom preprečil, da bi s poskusom za tri točke skušali iztržiti podaljšek. Belinelli je bil z 18 točkami tudi najboljši strelec domačih. Kar 26 točk je za goste dosegel Johnathan Motley. Na preostalih današnjih tekmah je pirejski Olympiacos s 95:71 dobil grški derbi z atenskim Panathinaikosom. Asvel Villeurbanne pa se je doma opekel z zadnjeuvrščeno berlinsko Albo - 79:91. Slovenski košarkarji v ligi so bili dejavni že v četrtek. Košarkarji Valencie so na gostovanju v Milanu morali priznati premoč Armaniju, ki je slavil z 90:79. Klemen Prepelič je v slabih 17 minutah na parketu dosegel 12 točk, s čimer je bil drugi strelec svojega moštva za Bojanom Dubljevićem, ki je dosegel 26 točk. Španski obračun vodilnih ekip je dobila Baskonia, ki je bila na domačem parketu boljša od Real Madrida z 92:86.