Barcelona prvi finalist zaključnega turnirja španske lige

To je za Katalonce že 28. priložnost za državni naslov v klubski zgodovini, v vitrinah imajo sicer 18 naslovov. Trener zvezdniške ekipe Svetislav Pešićsi je lahko ob veliko izdatnejši prednosti v drugem polčasu proti Burgosu privoščil tudi izdatno rotiranje peterke, tako da je uradno izbrani najkoristnejši igralec prvenstva Nikola Mirotić, ki je imel še nedavno nekaj težav s poškodbo, na igrišču preživel vsega 17 minut. Španski Črnogorec je dosegel 18 točk, polovico je dosegel z meti z razdalje.

Kyle Kuric je prispeval 16 točk, Brandon Davies in Victor Claver pa vsak po deset, medtem ko se je lahko "Blaugrana" zanesla tudi na Thomasa Heurtela, ki se je izkazal z dvojnim dvojčkom (14 točk in 11 podaj). Pri Burgosu se je najbolj izkazal Vitor Benites 16 točkami, varovanci trenerja Joana Penarroyepa razen nekaj izenačenj v prvem polčasu nikoli niso ogrozili zmage favorizirane Barce. V drugem polfinalu se bosta zvečer udarila domača Valencia in Baskonia, finale pa bo na sporedu 30. junija.