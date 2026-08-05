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Košarka

Zgodovinski korak: Aleksander Sekulić na klopi katalonskega giganta

Barcelona, 05. 08. 2026 20.57 pred 37 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.I.
profimedia 1120848025

Barcelona je uradno odprla novo poglavje svoje košarkarske zgodbe. Slovenski strokovnjak Aleksander Sekulić je bil danes tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener katalonskega velikana, s katerim bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh.

Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv v dosedanji trenerski karieri. Po uspešni sezoni na klopi Dubaja, ki ga je popeljal do naslova prvaka lige ABA, si je prislužil priložnost na eni najbolj zahtevnih klopi evropske košarke. Ob podpisu pogodbe do leta 2028 je postal prvi slovenski trener v zgodovini, ki bo vodil košarkarsko Barcelono. Na predstavitvi ni skrival ponosa, hkrati pa se dobro zaveda odgovornosti, ki jo prinaša delo v klubu, kjer so cilji vsako sezono enaki – osvajanje lovorik.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

"V čast mi je biti trener enega najboljših klubov v Evropi,"  je povedal slovenski trener in dejal, da upa, da bo izpolnil pričakovanja in da prihaja v najboljšo ligo v Evropi: "Ne maram govoriti o posameznikih. Verjamem, da mora vsak igralec prispevati, da igramo kot ena enota, kot ena ekipa."

Njegova vizija je jasna. Želi hitro, agresivno in moderno košarko z veliko energije, čvrsto obrambo ter ekipnim duhom. Večkrat je izpostavil, da bo prav kemija med igralci temelj nove Barcelone, ki je poleti doživela obsežno prenovo igralskega kadra.

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"Najpomembneje je, da ekipa diha kot eno. Vsak igralec bo imel svojo vlogo, ne glede na statistiko. Le kot kolektiv lahko dosežemo velike stvari," je dejal slovenski selektor.

Pred njim ne bo lahka naloga. Barcelona je po razočaranjih v zadnjih sezonah močno posegla na prestopni trg in sestavila skoraj povsem novo ekipo. Sekulić priznava, da bo za uigravanje potrebnega nekaj časa, vendar verjame, da ima moštvo dovolj kakovosti za boj z najboljšimi evropskimi klubi.

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Navijači Blaugrane od novega projekta pričakujejo vrnitev med evropsko elito, Sekulić pa se zaveda, da bo moral rezultate potrditi že v prvi sezoni. Kljub pritisku ostaja miren in samozavesten. Njegova filozofija temelji na disciplini, intenzivnosti in ekipnem duhu – lastnostih, ki so ga pripeljale do največje priložnosti v karieri.

Za slovenskega trenerja je to zgodovinski trenutek, za Barcelono pa začetek nove ere, v kateri želi znova postati ena najmočnejših košarkarskih sil v Evropi.

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KOMENTARJI3

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Puško v koruzo
05. 08. 2026 21.38
Za slovenskega trenerja je to zgodovinski trenutek, za Barcelono pa začetek nove ere neskončnih porazov.
Odgovori
0 0
BroNo1
05. 08. 2026 21.34
Mi je znat kdo mu je to zrihtal??? Kmal bo nazaj
Odgovori
+0
1 1
Puško v koruzo
05. 08. 2026 21.32
Ha ha ha ha ha. To me spominja na tisti film, ki ga je igral Jim Carrey. Ko so se v neki firmi lastniki določili da morajo za direktorja postaviti totalnega bedaka, ker so bili v ozadju drugi interesi. Sekuliča bodo v nekaj potisnili, da rešijo svoje težave, potem pa izpljunili kot nič vreden žvečilni.
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+1
2 1
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