Zgodovinski korak: Aleksander Sekulić na klopi katalonskega giganta

Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv v dosedanji trenerski karieri. Po uspešni sezoni na klopi Dubaja, ki ga je popeljal do naslova prvaka lige ABA, si je prislužil priložnost na eni najbolj zahtevnih klopi evropske košarke. Ob podpisu pogodbe do leta 2028 je postal prvi slovenski trener v zgodovini, ki bo vodil košarkarsko Barcelono. Na predstavitvi ni skrival ponosa, hkrati pa se dobro zaveda odgovornosti, ki jo prinaša delo v klubu, kjer so cilji vsako sezono enaki – osvajanje lovorik.

Aleksander Sekulić FOTO: Profimedia

"V čast mi je biti trener enega najboljših klubov v Evropi," je povedal slovenski trener in dejal, da upa, da bo izpolnil pričakovanja in da prihaja v najboljšo ligo v Evropi: "Ne maram govoriti o posameznikih. Verjamem, da mora vsak igralec prispevati, da igramo kot ena enota, kot ena ekipa." Njegova vizija je jasna. Želi hitro, agresivno in moderno košarko z veliko energije, čvrsto obrambo ter ekipnim duhom. Večkrat je izpostavil, da bo prav kemija med igralci temelj nove Barcelone, ki je poleti doživela obsežno prenovo igralskega kadra.

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"Najpomembneje je, da ekipa diha kot eno. Vsak igralec bo imel svojo vlogo, ne glede na statistiko. Le kot kolektiv lahko dosežemo velike stvari," je dejal slovenski selektor. Pred njim ne bo lahka naloga. Barcelona je po razočaranjih v zadnjih sezonah močno posegla na prestopni trg in sestavila skoraj povsem novo ekipo. Sekulić priznava, da bo za uigravanje potrebnega nekaj časa, vendar verjame, da ima moštvo dovolj kakovosti za boj z najboljšimi evropskimi klubi.