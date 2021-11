Barcelona v derbiju Evrolige premagala CSKA

Poleg Barcelone in Armani Milana ima osem zmag še Real Madrid, ki je v torek v gosteh premagal Asvel. Sedem zmag imata Maccabi Tel Aviv in Zenit Sankt Peterburg, šest pa Olympiacos Pirej in Asvel Villeurbanne. Evroliga se bo z enajstim krogom nadaljevala že ta teden v četrtek in petek.

Naziv najkoristnejšega igralca kroga si bosta razdelila član evropskega prvaka Efesa Anadoluja Rodrigue Beaubois, ki je ob 29 točkah in metu za tri točke 7:10 zbral statistični indeks 33 ter branilec Zenit Sankt Peterburga Jordan Loyd, ki je indeks 33 dosegel s 25 točkami, šestimi skoki in petimi ukradenimi žogami.