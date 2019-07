Barcelona z novo okrepitvijo iz NBA: vrača se Abrines

Katalonski košarkarski velikan Barcelona se še naprej krepi. Potem ko so v svoje vrste iz lige NBA zvabili nekdanjega košarkarja Reala Nikolo Mirotića, so zdaj pripeljali še enega NBA-jevca, in sicer Alexa Abrinesa, ki je zadnje tri sezone preživel v Oklahomi City. Medtem je Sergio Rodriguez uradno zapustil CSKA in se preselil v Olimpio Milano k trenerju Ettoreju Messini.

Alex Abrines je bil od februarja prost igralec, potem ko se mu je Oklahoma zahvalila za sodelovanje, v času, ko naj bi se boril z izgorelostjo. Ta je očitno preteklost, zdaj je z Barcelono podpisal triletno pogodbo (2+1), za katalonsko ekipo je sicer igral že med letoma 2012 in 2016. Gre za mladega košarkarja, ki šteje vsega 25 let. Sergio Rodriguez zapustil Moskvo in odšel v Milano

Španski košarkarski reprezentant Sergio Rodriguezje sporazumno prekinil pogodbo z moskovskim CSKA. Po dveh letih igranja v ruski prestolnici bo oblekel dres milanske Olimpie. Zasedbo iz lombardijske prestolnice bo v novi sezoni vodil sloviti italijanski strokovnjak Ettore Messina. 33-letni organizator igre je doslej dvakrat osvojil najbolj imenitno klubsko tekmovanje na Stari celini. Prvič v dresu madridskega Reala 2015, drugič pa letos v dresu CSKA iz Moskve.