Barcelona zmagala v Milanu, Maccabi v končnici strl odpor Budućnosti

Alen Omić, ki je ob vstopu v novo leto iz Budućnosti prestopil v Milano, je dobil prve evroligaške minute v Italiji. Trener Simone Pianigiani mu jih je namenil dobrih osem, v katerih je slovenski naturalizirani reprezentant zbral en skok, eno podajo ter naredil dve osebni napaki. Jaka Blažič je igral zgolj dobre tri minute in naredil dve osebni napaki v dresu Barcelone.

Za Barcelono je bila to 10. zmaga v 17 tekmah, kar jo uvršča na šesto mesto. Pred najbližjimi zasledovalci, ki se borijo za osmo mesto, ki še vodi v končnico, ima dve zmagi prednosti. Na vrhu je Fenerbahče z razmerjem zmag in porazov 15-2, drugi je Real Madrid s 14-3, tretja CSKA Moskva (13-4), četrto in peto mesto pa si delita Anadolu Efes ter Olympiacos (11-6).