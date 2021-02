Barič: Malce se bo poznala utrujenost, a smo v dobri formi

Pred slovenskimi košarkaricami sta le še zadnji kvalifikacijski tekmi za (formalno) potrditev tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo, ki ga bosta letos poleti gostila francoski Strasbourg in španska Valencia. V četrtek se bodo v ljubljanskih Stožicah izbranke selektorja Damirja Grgića, ki ga bo zaradi okužbe s koronavirusom začasno zamenjal eden od njegovih pomočnikov Slavko Duščak, pomerile z reprezentanco Bolgarije, dva dni pozneje pa še z izbrano vrsto Islandije. Obe tekmi si boste tako kot vedno lahko v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

Tako kapetanka naše ženske članske košarkarske reprezentance Nika Barič kot tudi v.d. selektorja Slavko Duščak sta na uvodni novinarski konferenci pred zadnjima kvalifikacijskima obračunoma za uvrstitev na letošnje evropsko prvenstvo proti Bolgariji in Islandiji delovala zelo sproščeno.

Seznam slovenskih reprezentantk za zadnji kvalifikacijski tekmi z Bolgarijo in Islandijo: NIKA BARIČ (Birevim Elezig, Turčija), MERISA DAUTOVIĆ (ŽKD Maribor), ZALA FRIŠKOVEC (KSC Szekszárd), TEJA GORŠIČ (Hannover, Nemčija), TINA JAKOVINA (Kangoeroes Mechelen, Belgija), ALEKSANDRA KROŠELJ (Kangoeroes Mechelen, Belgija), EVA LISEC (Dinamo Kursk, Rusija), TEJA OBLAK (USK Praga, Češka), ANNAMARIA PREZELJ (Quesos El Pastor, Španija), EVA RUPNIK (Rheinland Lions Köln, Nemčija), MARUŠA SENIČAR (ŽKK Cinkarna Celje) in TINA TREBEC (Montbrison, Francija).

V duhu odličnih predstav bi lahko zapisali zgoraj omenjene organizatorke igre in njenih soigralk, ki bodo s tretjo zaporedno uvrstitvijo na prvenstvo stare celine le še potrdile svojo nedvomno kakovost. Tudi pomočnik obolelega selektorja Damirja Grgića se zaveda, da bo v četrtek (tekmo z Bolgarkami bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO, ob 16.15) in dva dni pozneje na tekmi z Islandijo (Kanal A in Voyo, ob 17.00) vodil izjemno nadarjeno generacijo slovenskih košarkaric, pred katerimi je - tako pravi kapetanka - zelo svetla prihodnost. "To se čuti na vsakem koraku, da nas košarkarska Evropa vse bolj spoštuje. Tega si pred nekaj leti nihče od nas ni upal predstavljati, da bomo čez čas storile tako zelo velik preskok na vseh ravneh. Prišle smo v položaj, ko lahko zelo optimistično zremo v prihodnost, saj imamo tudi v ozadju zelo nadarjene generacije košarkaric, ki nas bodo nekega dne nasledile v glavnih vlogah. To je resnično lep občutek," je predstavnikom 'sedme sile' med drugim zaupala Baričeva, ki pravi, da so dekleta kljub utrujenosti zaradi napornega klubskega ritma v dobri formi.

icon-expand Nika Barič (na sliki z žogo) je na prvi tekmi v Bolgariji odigrala eno od ključnih vlog na poti do zelo pomembne slovenske zmage. FOTO: Fiba

Lepo je biti doma

"Če primerjam ta februarski cikel priprav in novembrskega iz Krete, kjer smo tlakovale pot novi uvrstitvi na evropsko prvenstvo, je razlika v pripravljenosti velika. Tam se je dobro videlo, da v kondicijskem smislu nismo bile niti približno na naši prepoznavni ravni, a je odločila čista košarkarska kakovost naše reprezentance. Sama žal nisem mogla pomagati zaradi okužbe s koronavirusom, kar me je pošteno razjezilo in tudi razžalostilo. Posledično sem komaj čakala, da se z dekleti znova zberemo in pokažemo, iz kakšnega testa smo. Lepo je biti znova v domačem 'mehurčku', kjer je za vse vrhunsko poskrbljeno," o ljubljanski organizaciji zadnjega mehurčka pravi 28-letnica iz Trbovelj, ki bo kljub praktično že zagotovljenemu tretjemu zaporednemu nastopu na evropskih prvenstvih s soigralkami lovila popoln izkupiček zmag v kvalifikacijski skupini A, kjer ob že omenjenima Islandiji in Bolgariji nastopa še Grčija. "Čeprav smo že malce utrujene zaradi zgoščenega urnika klubskih tekem, motiv ne bo nič manjši. Ravno nasprotno, saj igramo na domačem parketu, zato bosta želja in energija še za odtenek večji. Punce vemo, zakaj smo se zbrale in to želimo pokazati tudi na igrišču. Zagotovo nam ne bo lahko, nobena tekma v kvalifikacijah ni lahka, toda želimo potrditi svojo kakovost in obenem dokazati, da nismo kar tako na vrhu naše skupine. Zadnjih nekaj let smo na pravi poti, kar se nenazadnje odraža tudi v rezultatski uspešnosti. Če bomo nadaljevale v podobnem slogu, nam vrhunski rezultat v prihodnje ne more uiti," je še pristavila Nika Barič.

icon-expand Slavko Duščak je zaradi bolezni selektorja Damirja Grgića začasno prevzel vodenje slovenske ženske članske košarkarske izbrane vrste. FOTO: KZS alesfevzer.com