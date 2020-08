Nika Barić po devetih letih zapušča Rusijo

Nika Barić se je po sezoni igranja za ruske podprvakinje, Dinamo iz Kurska, odločila za menjavo klubske sredine. Po dolgih devetih letih bo menjala tudi okolje, saj se iz Rusije seli v Turčijo. Okrepila je ekipo Birevim Elazığ, ki je v pretekli sezoni turškega prvenstva zbrala 8 zmag in 11 porazov ter predčasno končano sezono zaključila na 10 mestu. Barićeva, ki bo 2. septembra dopolnila 28 let, je prve košarkarske korake naredila v rodnih Trbovljah, uspešno člansko kariero pa začela graditi v Celju. Iz Celja se je že leta 2011 podala v Rusijo ter do leta 2015 naprej igrala za Spartak iz Moskve, nato pa štiri sezone za Jekaterinburg, s katerim je serijsko osvajala lovorike. Med drugim se je, kot piše na uradni spletni strani KZS, trikrat (2016, 2018 in 2019) veselila tudi evroligaškega naslova. Preteklo sezono je nosila dres Dinama iz Kurska. V prvenstvu je nastopila na 16 tekmah in v dvaindvajsetih minutah na parketu dosegala po 9,3 točke, 2,1 skoka in 3,9 podaje na tekmo. Še večje minutaže je bila deležna v Evroligi. V povprečju je igrala slabih 31 minut na dvanajstih tekmah in v tem času zbrala po 9 točk, 2,6 skoka in 4,8 podaje.



Odlična organizatorka igre je bila leta 2010 razglašena za najboljšo evropsko igralko leta do 20 let, leta 2012 pa od Minnesote kot dvajseta izbrana tudi na naboru lige WNBA. Od 28. avgusta 2008 je stalna reprezentantka slovenske članske izbrane vrste. Zbrala je 41 uradnih nastopov in s Slovenijo dvakrat zaigrala na evropskem prvenstvu. Od jeseni 2017 je tudi kapetanka izbrane vrste.