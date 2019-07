Baričeva s solzami v očeh po grenkem porazu. Se Grgić poslavlja?

Kapetanka reprezentance Nika Barić je imela ob pogovoru solze v očeh:"Moje mnenje je, da smo tekmo izgubile v prvem polčasu. Bile smo 20 točk boljše od Belgije, zaradi neumnih napak v obrambi ter padcu zbranosti pa so Belgijke odšle na odmor z dvema točkama prednosti. V zaključku tekme so odločale malenkosti, morda naša neizkušenost oziroma mladost, tako da je po vodi splavala lepa priložnost za velik dosežek. Poudariti moram, čeprav to ni moja navada, da smo imeli katastrofalno sojenje na tem evropskem prvenstvu.''

Številne napovedi o Belgijkah v vlogi favoritinj, tudi za končno zmago na Eurobasketu, se na tekmi s Slovenijo niso potrdile. Varovanke selektorja Damirja Grgića so bile večji del tekme boljši tekmec, dolgo so vodile, nato pa izgubile v izenačeni končnici in potrdile, da imajo kvaliteto in da bo potrebno resno na njih računati tudi na naslednjih tekmovanjih. A poraz, tudi zaradi dejstva, da slovenska dekleta (še) niso imela sodniškega kriterija, ki si ga zaslužijo, je boleč. Naredile so korak naprej v primerjavi z zadnjim prvenstvom, a neizpolnjena je ostala želja, da bi se borila za mesta, ki vodijo v olimpijske kvalifikacije.

Slovenke so šele drugič v zgodovini nastopile na EP (prvič leta 2017 v Pragi), letos so v Nišu v skupinskem delu so zabeležile eno zmago in dva poraza (zmaga proti Turčiji in poraza proti Madžarski in Italiji). V repesažu v Beogradu so se za preboj v četrtfinale pomerile z Belgijkami in izgubile (67:72). Belgija, ki je pred dvema letoma na EP osvojila tretje mesto, v letošnjem skupinskem delu pa je prav tako dvakrat izgubila, se bo v četrtfinalu pomerila s Francijo.

Zelo razočaran je bil tudi selektor Damir Grgić, ki je na slovenski klopi četrto leto in dekleta, ki jih pozna v "dušo", so pod njegovim vodstvom naredila velik korak naprej. "Najprej moram čestitati in se zahvaliti vsem igralkam, ki so se od sredine meseca maja zavzeto borile za slovenski dres. Hvala sodelavcem v štabu za opravljeno delo in hvala košarkarski zvezi za vso podporo, ki smo jo bili deležni. Užitek in čast je bilo biti del te reprezentančne zgodbe. V zadovoljstvo mi je bilo delati s to ekipo čudovitih ljudi. Ko sem pred tremi leti in pol prevzel vodenje članske reprezentance, sem obljubil, da bomo slovensko žensko košarko dvignili na višji nivo. Čeprav imamo eno najskromnejših zaledij v Evropi, mislim, da nam je to uspelo," pravi Grgič.

"Naredili smo to, kar smo načrtovali, dvignili slovensko žensko košarko stopničko višje. Z najmlajšo ekipo smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z vsemi evropskimi reprezentancami in se prvič v zgodovini uvrstili med dvanajst najboljših ekip. Kljub izpolnjeni želji pa ostaja nekaj grenkega priokusa. Ne morem se znebiti občutka, da bi na prvenstvu lahko dosegli še veliko odmevnejši rezultat. Čas bo pokazal, ali nam je zmanjkalo znanja ali izkušenj. Težko se je sprijazniti s tem, saj smo bili res zelo blizu preboja med osem najboljših ekip oziroma v kvalifikacije za olimpijske igre. Žal se nam ni izšlo in ne preostane nam drugega, kot da dvignemo glave in z nadaljnjim trdim in kvalitetnim delom našo žensko košarko še naprej peljemo proti evropskemu vrhu."

"Kako naprej, je v tem trenutku še prezgodaj govoriti. Osebno naprej potrebujem nekaj časa, da se spočijem. Za konec se moram zahvaliti še košarkarski javnosti. Podpora je bila izjemna. Hvala vsem, ki so bili z nami v Nišu in Beogradu. Česa takšnega ne jaz, ne igralke še nismo doživeli. Veseli nas, da so slovenski navijači prepoznali kakovost ženske reprezentance. Vsi, ki delamo v slovenski ženski košarki si želimo, da bi takšna podpora postala stalnica na vseh tekmah, tudi v kvalifikacijah. Kult imamo že zdaj. To moramo graditi še naprej in slovensko žensko košarko s trdim delom in zanosom še bolj utrditi na evropskem košarkarskem zemljevidu," je še dejal selektor.