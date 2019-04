Baričeva z Jekaterinburgom v boj za evroligaški naslov

V prvem polfinalu zaključnega turnirja četverice v ženski konkurenci v madžarskem Sopronu ("Final Four") se so igralke ruskega Dinama Kurska pomerile s češkim moštvom USK Praha. Košarkarice Dinama so gladko zmagale predvsem po zaslugi dobrega drugega polčasa 84:67. Za košarkarice iz Prage je igrala tudi Slovenka Teja Oblak, ki je dosegla osem točk v slabih 35 minutah igre. Vse točke je dosegla iz prostih metov (8/8), v statistiko je vpisala še pet skokov in dve podaji. Prva strelka tekme je bila Dinamova Breana Stewart (32 točk).

V drugem polfinalu je ruska ekipa Jekaterinburg premagala gostiteljice turnirja, igralke Soprona z 81:59 (17:24, 42:39, 60:46). Slovenska košarkarica Nika Baričbo igrala v finalu, na tej tekmi je ni dosegla nobene točke (met 0:2 iz igre) v dobrih 10 minutah igre, dodala je še dve podaji. Največ točk je dosegla njena soigralka Brittney Griner (19).