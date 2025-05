Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so po domačem porazu proti Minnesoti Timberwolves (96:103) izpadli iz končnice v ligi NBA. Po tekmi je bil na račun slovenskega asa Luke Dončića zelo kritičen nekdanji košarkarski zvezdnik Charles Barkley, ki je okrcal njegovo fizično pripravljenost in pomanjkljivosti v fazi branjenja.

OGLAS

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Ali ste v letošnji sezoni pričakovali več od Dončića in Lakersov? Ne, Luka je prišel sredi sezone, zato ekipa še ni bila pripravljena na večji podvig. Ne, Lakersi so storili napako, ko so pripeljali Luko. Da, pričakoval/a sem vsaj uvrstitev v finale zahodne konference. Da, pričakoval/a sem uvrstitev v finale lige NBA. Da, pričakoval/a sem, da bodo osvojili naslov. Moški Ženska Ne, Luka je prišel sredi sezone, zato ekipa še ni bila pripravljena na večji podvig. 448 Ne, Lakersi so storili napako, ko so pripeljali Luko. 157 Da, pričakoval/a sem vsaj uvrstitev v finale zahodne konference. 360 Da, pričakoval/a sem uvrstitev v finale lige NBA. 121 Da, pričakoval/a sem, da bodo osvojili naslov. 73 Ne, Luka je prišel sredi sezone, zato ekipa še ni bila pripravljena na večji podvig. 304 Ne, Lakersi so storili napako, ko so pripeljali Luko. 139 Da, pričakoval/a sem vsaj uvrstitev v finale zahodne konference. 297 Da, pričakoval/a sem uvrstitev v finale lige NBA. 91 Da, pričakoval/a sem, da bodo osvojili naslov. 55 Ne, Luka je prišel sredi sezone, zato ekipa še ni bila pripravljena na večji podvig. 144 Ne, Lakersi so storili napako, ko so pripeljali Luko. 18 Da, pričakoval/a sem vsaj uvrstitev v finale zahodne konference. 63 Da, pričakoval/a sem uvrstitev v finale lige NBA. 30 Da, pričakoval/a sem, da bodo osvojili naslov. 18 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Barkley: Lakersom manjka center? Težava je v Dončićevi obrambi in kondiciji

Po izpadu na tapeti James in Dončić

Jezerniki so izpadli v prvem krogu končnice, s skupnim izidom 4:1 je bila boljša Minnesota. Prva sezona Luke Dončića v rumeno-vijoličnem dresu se je tako končala z neuspehom. Kot vedno se je po hitrem izpadu pozornost bliskovito preusmerila na zvezdnike ekipe, v tem primeru na LeBrona Jamesa in Luko Dončića. Ob tem je bil še posebej kritičen legendarni Charles Barkley, najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA leta 1993.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP icon-expand

Barkley: Dončić ne more varovati niti stola

Dončića, ki je sicer v seriji z Minnesoto v povprečju na tekmo dosegal 30,2 točke, sedem skokov in 5,8 podaje v 41,6 minute, je Barkley v oddaji Inside the NBA okrcal zaradi njegove slabe pripravljenosti in pomanjkljivosti v fazi branjenja z besedami: "Ne more varovati stola. Luka se mora vrniti v boljši formi. Ne more čuvati nikogar."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njegova izjava je nato povzročila razpravo v studiu, v kateri je bilo omenjeno, da Dončić ni mogel maksimizirati svojega potenciala v Lakersih, ker nimajo pravega centra. A Barkley je odgovoril: "Nič ne pomaga, da pripelješ visokega igralca, če Luka ne zna igrati obrambe. Mora se naučiti igranja v obrambi in se spraviti v formo. Gre za elitnega igralca, ki prejema 300-400 milijonov dolarjev, mora si zaslužiti ta denar."

Charles Barkley je bil petkrat izbran v najboljšo peterko lige NBA, leta 1993 pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca rednega dela. Njegovo številko 34 so upokojili pri Philadelphii in Phoenixu. FOTO: AP icon-expand

Prav iz teh razlogov ga je Dallas zamenjal

Spomnimo, med glavnimi razlogi, zaradi katerih so se pri ekipi Dallas Mavericks v tej sezoni odločili za senzacionalno menjavo Dončića, sta bili prav njegova telesna pripravljenost in igra v obrambi. A Slovencu v bran, do menjave je prišlo tako nepričakovano, da Lakersi v letošnji sezoni še niso imeli možnosti zgraditi ekipe okoli Dončića, ki je pred dobrim letom dni Maverickse popeljal v finale lige NBA.

Redki so primeri, da ekipa ekspresno poseže po prstanu po takšni menjavi zvezdnikov sredi sezone. V Los Angelesu se je ob prihodu Dončića obetalo nekaj velikega, toda vsakič znova je Lakersom proti Minnesoti nekaj malega zmanjkalo. Očitne so bile velike pomanjkljivosti - pomanjkanje višine, odsotnost pravega igralca pod obročem in omejena klop. Skoraj celotno serijo so odigrali brez klasičnega centra. O tem priča tudi podatek, da je Minnesota na peti tekmi prišla do 18 skokov v napadu. Skupaj so volkovi dobili 54 odbitih žog (kar 24 jih je zbral Rudy Gobert), 17 več kot moštvo iz mesta angelov.

Statistika Dončića v letošnji sezoni v dresu Mavericksov in Lakersov:

Statistika Luke Dončića v letošnji sezoni FOTO: Sofascore.com icon-expand