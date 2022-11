Barkley o Dončiću: Njegov način igre je naporen in preprosto ni vzdržen

"Luka je Luka. Neverjeten ustvarjalec metov," je odlično predstavo Luke Dončića pohvalil trener Warriorsov Steve Kerr. O predstavi Dončića veliko pove dejstvo, da je Kerr po večeru, ko se je Slovenec ustavil pri 41 točkah pohvalil igro v obrambi Jonathana Kuminge, ki je veliko časa bil zadolžen za ustavljanje Dončića. Kerr ni bil edini, ki je bil navdušen. "Njegova velikost in nadzor nad žogo te celotno tekmo potisnejo v kot, poleg tega tudi odlično meče za tri točke. Proti njemu moraš skrbeti o vsem. Njegov nadzor nad igro je neverjeten," je aktualni MVP finala Stephen Curry po tekmi pohvalil Luko Dončića.

"Ko zadeva mete, kot jih je nocoj je težko. Imel je tudi nekaj dobrih akcij v obrambi. Igra na izjemno visoki ravni. Vsako leto je boljši," je še dodal eden od glavnih favoritov poleg Dončića za naziv najkoristnejšega igralca sezone.

Kljub novi odlični predstavi zvezdnika Dallasa pa niso bili vsi popolnoma zadovoljni. Sloviti Shaquille O'Neale, Charles Barkley in Kenny Smith so v studiu oddaje NBA on TNT kljub zmagi Dallasa videli veliko težav za Teksašane. "Pri Dallasu imajo praznino, zaradi katere ne morejo biti elitno moštvo. V protinapadih ne dosegajo dovolj lahkih košev. Njihova obramba ne ustvari dovolj točk. Poleg tega ne izvajajo akcij, ki za Luko ustvarijo lahkih metov," je po zmagi Mavsov dejal nekdanji košarkar Houston Rocketsov in dvakratni NBA prvak.

Sledil je Charles Barkley, ki se je s Smithom strinjal in se je še bolj direktno obregnil ob predstave Dončića: "Morajo se naučiti igrati hitreje, tudi Luka. Jason Kidd (trener Mavericksov op.a.) je rekel, da mora več časa na igrišču preživeti tudi brez žoge v svoji posesti. Odličnega moštva s takim načinom igre ne boš premagal štirikrat v seriji končnice. Tam so ekipe predobre in ne bodo mu dovolile, da dosega po 40 točk. Odličen igralec je, ampak tudi ostali morajo igrati hitreje in priti do lahkih metov. Kljub njegovi veličini je vsaka noč zanj izjemno naporna in to preprosto ni vzdržno."

Tudi O'Neale je podelil svoje mnenje o Dončiću. Poudaril je, da je po njegovem Curry trenutno boljši igralec od Dončića: "Fant rad tekmuje, ko rad tekmuješ pa rad igraš proti najboljšim. Steph je verjetno boljši igralec, ampak ta fant je prišel igrati. Ja, Steph je mogoče malo boljši, ampak veš kaj Steph: 'Tudi jaz lahko dosežem 40 točk'. Ve kakšen je njegov stil igre."