Barkley spremenil mnenje o Dončiću: Ne posiljuje metov. Če je prost, vrže, če ni, poda

"Ne zaupam tujim tekmovanjem. Nič nimam proti tujim košarkarjem. Le ne vem, kakšno tekmovanje je to. A da je bil MVP pri 18 letih. To mi pove, da je igral proti zanič nasprotnikom. Noben 18-letnik ne bi smel dominirati odraslih ljudi," je junija v podcastu Planet Pollard dejal Barkley. Legendarni, 11-kratni All-Star igralec, je hitro priznal zmoto in v studiu med tekmo Phoenix - Dallas tokrat polaskal 19-letnemu Ljubljančanu. "Ne bi rad delal primerjav z drugimi košarkarji po 25 tekmah. Rad bi videl malce več, toda kar bi rad rekel o njem, je, da igra s perfektnim ritmom. Ne hiti, ne posiljuje metov: Če je prost, vrže, če ni prost, poda. Ne izbira slabih metov. Všeč mi je, kako narekuje ritem igre," je povedal Barkley in dodal: "Nekateri fantje igrajo prehitro. Vedno prehitevajo in žoge nimajo pod nadzorom. On lahko 'vozi' po omejitvah, nato pa je sposoben pospešiti ali pa preprosto upočasniti."

O Dončiću je z izbranimi besedami govoril še en legendarni košarkar, in sicer Kevin Garnett. "V primerjavi z ostalimi novinci Dončić igra precej bolj samozavestno. Veste razlog, zakaj bi lahko prestopil v drugo ekipo in igral dobro? Ker je zrel. Bil je evroligi preteklo sezono. Ve, kakšne obrambe obstajajo, videl je že marsikaj. Žogo iz koraka nazaj ne vržeš na koš, če nimaš precej samozavesti. In on je samozavesten novinec," je povedal KD.

Dvakratni prvak lige NBAKenny Smith je izpostavil, da Lukove vrline precej bolj prihajajo do izraza v dobri ekipi. "Je fant, ki ga vzameš, če imaš dobro ekipo, saj se bo njegova vrednost pokazala toliko hitreje. Če ga postaviš v ekipo, ki ni dobra, se vse njegove individualne akcije, kot so iznajdljive podaje ali prevzemi po blokih, ne bi pokazale tako dragocene, če bi recimo igral za Phoenix," je povedal Smith. "V Dallasu ima Harrisona Barnesa, Dennisa Smitha ml. in DeAndreja Jordana. Vse, kar naredi, ker je v ekipi, ki se bori za končnico, se izkaže za dobro. Ni mu treba dajati 30 točk na tekmo. Pri Phoenixu bi moral dosegati 30 točk in pri tem ne bi izgledal lepo," je zaključil dvakratni dobitnik šampionskega prstana.

