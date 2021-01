Nekdanji Dončićev soigralec Barea se seli v španski klub

Jose Juan Barea ali kot ga poznajo vsi, J.J. Barea, je dolga leta igral za moštvo Dallas v ligi NBA, kar 11 sezon. Izkušeni branilec iz Portorika je lani decembra zapustil Dallas Maverickse, kjer je pustil močan pečat. Bil je zelo priljubljen med igralci, bil je tudi mentor mlajšim soigralcem in njihov svetovalec, tudi Luki Dončiću.

V zadnjih sezonah je imel sicer le še bolj obrobno vlogo, a je z Dallasom osvojil tudi edini naslov prvaka lige NBA v klubski zgodovini, to je bilo leta 2011, ko je bil glavni motor moštva nemški košarkar Dirk Nowitzki. Barea je na klubski lestvici nastopov, kar se tiče zgodovine, na visokem petem mestu po številu nastopov (637 tekem), na lestvici zadetih trojk pa je sedmi (596).

Sedaj se je 36-letni košarkar odločil za nov izziv in si poiskal klub v Evropi. Kot so sporočili iz madridskega Estudiantesa, je Barea njihov novi član do konca sezone. Barea je sicer v ligi NBA igral 14 zaporednih sezon (2006–2020) in je v povprečju na tekmo dosegal po 8,9 točke, 3,9 podaje in bil 35-odstotno uspešen v metu za tri točke na 831 odigranih tekmah. "Navajen sem življenja v NBA, a je bila Španija vedno možnost in moj načrt B,"je dejal Barea.