Baskonia potrdila dogovor z Zoranom Dragićem do konca sezone

Baskonia je na svoji spletni strani potrdila, da ji bo do konca sezone pomagal slovenski branilec Zoran Dragić. Ta je nazadnje branil barve nemškega kluba Ratiopharm ULM, s katerim je nastopal tudi v evropskem pokalu in povprečno dosegal 14,1 točke, 2,1 podaje in 2,0 skoka na tekmo. 30-letni Ljubljančan je bil prvi strelec nemškega prvenstva s povprečjem 19,9 točke na tekmo.