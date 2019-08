Batum: Francija lahko ponovi predstave z EP v Sloveniji, na Kitajskem merimo visoko

Po presenečenju, ki so ga varovanci Vincenta Colleta pripravili s tretjim mestom na prejšnjem svetovnem prvenstvu, spadajo zdaj Nicolas Batum in soigralci med reprezentance, na katere širša košarkarska javnost ne gleda kot favorita prvenstva. Zgolj kot na nekoga, ki bi moral biti zadovoljen z uvrstitvijo v polfinale. A Batum, ki bo na Kitajskem ob Rudyju Gobertu , Evanu Fournierju in Nandu de Coloju prvo ime galskih petelinov, meni, da se lahko Francija s starim receptom znova umeša v boj za najboljše. "Vračamo se k tistemu, kar nam je prinašalo največje uspehe, obrambi. Ta je bila naš največji adut, ko smo v Sloveniji 2013 osvojili EP. Tudi na SP pred štirimi leti smo igrali izjemno obrambo. Veliko delamo na tem segmentu igre,"je pred začetkom turnirja na Kitajskem samozavesten Batum.

Francozi so si na EP pred dvema letoma privoščili spodrsljaj že na prvi tekmi, ko so po podaljšku izgubili s Finci, kasneje še s Slovenijo, skupinski del pa končali kot tretji v skupini A. V osmini finala so naleteli na visokoleteče Nemce, ki so Francoze premagali s 84:81. "Skupina je zelo odprta, saj lahko vsak premaga vsakogar. Reprezentance, ki bodo zaigrale na Kitajskem, so si to zaslužile, zato verjamem, da na turnirju ni slabih ekip," je o skupini G, kjer bodo Francozi igrali z Dominikansko Republiko, Nemčijo in Jordanijo, povedal Batum. V nadaljevanju tekmovanja se bo skupina G križala s skupino H, kjer bodo igrale Avstralija, Litva, Kanada in Senegal. "Konkurenca za medalje bo ogromna, a vsaka ekipa bo dala vse, kar ima. Verjamem, da lahko posežemo visoko, saj smo zelo talentirana ekipa, ki znova igra tako, kot najbolje zna."