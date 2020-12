Bayern doma povozil oslabljeno Barcelono

Zadnje tekme v letu 2020 so odigrali tudi košarkarji v evropski košarkarski evroligi. Zmage so vpisale ekipe Fenerbahčeja, Crvene zvezde, moskovskega CSKA in Bayerna iz Münchna z Žanom Markom Šiškom, ki je odigral dobri dve minuti. Moskovčani so Milančane premagali šele po podaljšku (91:87), tekma v Milanu se je po rednem delu končala z 80:80.

Košarkarji Fenerbahčeja iz Istanbula so brez kakšnih posebnih težav odpravili razglašeno zasedbo francoskega Lyona Villeurbanna z 81:59.Košarkarji beograjske Crvene zvezde so dobili prestižni obračun z grškim Panathinaikosom s 74:71. Zmage so se veselili tudi člani bavarske zasedbe Bayerna Münchna, ki so Barceloni prizadejali poraz z 90:77. V kadru Bavarcev je bil tudi SlovenecŽan Mark Šiško, ki pa se ni vpisal v statistiko tekme, odigral je dobri dve minuti. Zadnji na sporedu je bil obračun v Milanu, med domačo Olimpio in moskovskim CSKA, ki se je za 14. zmago sezono moral potruditi ter igrati podaljšek. Moskovčani so leto 2020 končali na vrhu razpredelnice.