Bayern doživel tretji tesen poraz

Bavarci so znova prikazali dobro predstavo, podobno kot na prejšnjih dveh tekmah proti Maccabiju in Barceloni pa so imeli predolg strelski mrk. Tokrat so med 28. in 37. minuto dosegli vsega pet točk; posledično so iz vodstva 50:38 padli v zaostanek 55:67.

Bayern bo v prvih petih krogih kar štirikrat igral v gosteh. Že čez dva dni ga čaka gostovanje v Sankt Peterburgu, 21. avgusta pa še v Kaunasu pri slovenskem strategu Juretu Zdovcu.

Brez zmage je še vedno tudi evropski prvak Anadolu Efes. V uvodnih dveh krogih je izgubil proti Real Madridu in CSKA Moskvi, danes pa je pokleknil pred Asvelom v Lyonu (75:73). V naslednjem krogu ga čaka nova zahtevna preizkušnja v Milanu. Francozi na drugi strani imajo stoodstotni izkupiček.