Baylor prvič v zgodovini do naslova prvaka lige NCAA

Univerza iz Teksasa je prvič v zgodovini osvojila ligo NCAA. Pred začetkom "marčevske norosti" ji nihče ni pripisoval veliko možnosti za končno zmago, v Indianapolisu pa je na zaključnem turnirju četverice (Final Four) zasenčila vse ekipe. V polfinalu je najprej prepričljivo premagala Houston s 78:59, v velikem finalu pa še Gonzago s 86:70.

Moštvo Baylorja je v finalnem obračunu prevladovalo od prve do zadnje minute. Ob polčasu so si priigrali že 19 točk prednosti, v drugi polovici tekme so malenkostno popustili in Gonzagi, ki je v polfinalu po hudem boju premagala UCLA s 93:90, dovolili, da se je približala na devet točk. Tedaj so košarkarji teksaške ekipe znova strnili svoje vrste in tekmo pripeljali v mirne vode. Gonzaga je veljala za favorita za končno zmago, saj v tej sezoni do te tekme še ni bila poražena.