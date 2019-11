Harden s 47 točkami vodil Houston do zmage v Los Angelesu

Moštvo Boston Celtics je Washington Wizards odpravilo s 140:133 ter prišlo do devete zmage, ob enem samem porazu pa je ta čas najboljša ekipa lige. Na vzhodnem delu so drugi košarkarji Toronto Raptors, ki so v Portlandu s Trail Blazers izgubili s 114:106 in po tretjem porazu ostajajo pri osmih zmagah. Tako razmerje imata tudi Houston in Utah. Lakers imajo tako kot Boston devet zmag, vendar en poraz več. Prvi igralec večera je bil James Harden, ki je kar 17 točk dosegel v zadnji četrtini, posebej učinkovit je bil v samem zaključku, ko je njegova ekipa zaostajala z 80:84 pet minut in 52 sekund pred koncem ter nato prišla do zmage. Poleg Hardna sta pri zmagovalcih dvomestno število točk dosegla le še Russell Westbrook (17) in Clint Capela(12). "Ne morem reči, da take predstave Hardna še nisem videl. Lahko pa povem, da se jo videl znova," je dejal trener Rockets Mike D'Antoniin dodal: "Je izjemen, pravi mojster košarke. Naredil je prav to, kar sem pričakoval. Nedvomno je ponovno dokazal, da je izjemen igralec."