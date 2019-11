Dončić spet dokazal, da se v 'slovenskem' Clevelandu odlično počuti: 'Tu je vedno zabavno igrati'

Luka Dončić se v Clevelandu zares počuti dobro. Kako tudi ne, ko pa ga v tem vzhodnem ameriškem mestu vselej spremlja "armada" slovenskih navijačev. Da je Cleveland "slovenski" in da tu rad igra, je 20-letni Ljubljančan dokazal že lani, ko je v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse postavil za zdaj še veljavni osebni statistični rekord, ko je ekipi Cleveland Cavaliers nasul 35 točk. Tudi tokrat je bil izjemno razpoložen. Tudi po tekmi, ko se je pridno družil z rojaki.

Luka Dončić je blestel v Clevelandu. FOTO: AP

Da v Clevelandu uživa v nastopih, jeLuka Dončić dokazal in pokazal že lansko sezono, ko je v dvorani Rocket Mortgage FieldHouse postavil za zdaj še veljavni osebni rekord s 35 točkami, a tudi tokrat se slovenskim navijačem, ki so napolnili dvorano in ves čas za Dallas in Dončića bučno navijali, ni izneveril.

Tekmo Dallasa so spremljali številni tamkajšnji Slovenci, saj je ravno Cleveland mesto z najštevilčnejšo slovensko skupnostjo v ZDA.

"Slovenci so z navijaškimi rekviziti lepo popestrili dogajanje v dvorani," piše ESPN in nadaljuje, "za koga navijajo, pa je bilo tako ali tako jasno. Luka Magic je še enkrat dokazal, da je izjemen košarkar, ki še veliko obeta. Že zdaj pridno opozarja, kakšen talent svetovnih razsežnosti je," med drugim piše ameriški ESPN, ki je pozdravil odlično vzdušje v dvorani, ki so ga priredili predvsem slovenski navijači. Dončić jih ni izneveril.





Ljubljančan je dosegel enajsti trojni dvojček v karieri. FOTO: AP