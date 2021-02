Osebni rekord Prepeliča v Evroligi

Eden od junakov zmage Valencie, ki je slavila šele drugič v zadnjih osmih tekmah, je bil slovenski reprezentant Klemen Prepelič , ki je z 22 točkami izenačil osebni rekord v Evroligi. Zadel je pet trojk iz trinajstih poskusov, za dve točki je metal 1:3, proste mete pa 5:7. Temu je dodal sedem skokov in šest podaj za statistični indeks 23. Valencia je tako prišla do polovičnega izkupička 12-12, CSKA Moskva, za katero je Mike James dosegel 37 točk, kar je prav tako njegov osebni rekord v tem tekmovanju, pa ostaja na drugem mestu s 16-8.

Barcelona je bila v zaostanku večji del tekme in se je morala na koncu sprijazniti s prekinitvijo niza šestih zmag. Anadolu Efes na drugi strani je vknjižil peto zmago na zadnjih šestih tekmah. Katalonci so zdrsnili na 17-7, Turki pa so se povzpeli na 13-10.

Izida, 24. krog:

Barcelona - Anadolu Efes Istanbul 86:88

Valencia - CSKA Moskva 105:103po dveh podaljških

(Klemen Prepelič 22 točk, 7 skokov, 6 podaj v 32 minutah za Valencio)