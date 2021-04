Slovenija s Katarjem, Francijo, Filipini in Dominikansko republiko

Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 bo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Gradcu nastopila v skupini C skupaj s Francijo, Katarjem, Filipini in Dominikansko republiko. V skupini A so Mongolija, Poljska, Brazilija, Turčija in Češka, v skupini B ZDA, Litva, Belgija, Južna Koreja in Kazahstan, v skupini D pa Nizozemska, Latvija, Kanada, Hrvaška in Avstrija. V izločilne dvoboje se uvrstita po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, slovenska skupina C pa se v četrtfinalu križa s skupino A.



Razpored tekem slovenske reprezentance:

26. maj 2021

Ob 12.30: Slovenija – Francija

Ob 15.45: Slovenija – Filipini



28. maj 2021

Ob 12.30: Katar – Slovenija

Ob 14.30: Dominikanska republika – KATAR



Izločilni boji v moški konkurenci so na sporedu v nedeljo, 30. maja, od 13.30 dalje.



V Tokio bodo tako pri fantih kot pri dekletih potovale tri najboljše reprezentance na turnirju v Gradcu. Te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski pri fantih ter Rusiji, Kitajski, Mongoliji in Romuniji pri dekletih, ki so na olimpijski turnir uvrščene neposredno. Na igrah bo v vsaki kategoriji namreč nastopilo osem reprezentanc. Zadnjega potnika na poletne olimpijske igre bo dal drugi kvalifikacijski turnir v madžarskem Debrecenu, ki bo na sporedu od 4. do 6. junija. Slovenska moška reprezentanca si je tudi nastop na Madžarskem že zagotovila.