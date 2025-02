Fak: Medalja je dosegljiva

Da so stopničke dosegljive, je Jakov Fak nazadnje dokazal na svetovnem pokalu v lanski sezoni v Ruhpoldingu, ko je 28. v karieri stopil na zmagovalni oder. Da lahko meša štrene favoriziranim Norvežanom in Francozom, pa je pokazal januarja na generalki pred SP v Anterselvi, ko je v sprintu zasedel šesto, na zasledovanju nato pa peto mesto. "Ti izidi v Italiji ne spremenijo veliko. Motivacijo, samozavest in željo sem vedno imel, tudi če izidi niso bili taki kot v zadnjem tednu. Je pa seveda to dobra vzpodbuda, pokazatelj, da lahko posežem visoko, če so okoliščine primerne. In ja, če si dober v sprintu, so visoka mesta tudi v zasledovanju blizu. Želim si, da bi bilo tudi na SP tako. Ne bo enostavno, a to si želim," je pred potjo v Švico povedal nosilec dveh olimpijskih odličij.

Svetovni prvak iz leta 2012 in 2015 za SP odkrito pove: "Najbolj zadovoljen bi bil s kolajno. Osebno mislim, da je dosegljiva, ne glede na to, da je že dolgo od zadnjega odličja. Če ne bi mislil, da so stopničke dosegljive, se s profesionalnim športom ne bi več ukvarjal." Fak za SP napoveduje še boljšo formo kot nazadnje na Južnem Tirolskem. "Skušal sem jo dvigniti, tekma pa bo pokazala, kakšen bo končni izplen. Trening je zanimiva stvar. Lahko narediš načrt, lahko narediš vse, pa se telo včasih ne odzove, kot bi se teoretično moralo. Občutki so nekaj, ampak v resnici je vse odvisno od dneva, ko je tekma. Takrat vidiš, ali imaš dovolj energije in moči. Imaš lahko 100 let izkušenj, pa se to ne bo spremenilo," še pravi športnik, ki bo imel prihodnje leto priložnost že za peti olimpijski nastop.