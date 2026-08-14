Smučarji za hitre discipline zaključili prvi snežni trening v Švici

V Saas-Feeju so prve treninge opravili Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in novinec v ekipi, 21-letni Alen Hriberšek, ki bo odpotoval tudi na priprave v Južno Ameriko. Specialisti za hitre discipline so v Švici že imeli prvi stik s snegom, ki so ga izkoristili za delo na osnovni tehniki, položaju na smučeh in opremi.
Smukači so po prihodu iz Švice predvsem poudarili, da so bile aktivnosti v Saas-Feeju zgolj ogrevanje za Čile. "Po dolgem premoru smo znova stopili na smuči, obnovili občutke in se ogreli za nadaljevanje priprav. Glede na razmere smo kamp izpeljali povsem solidno. V Čilu je prava zima, snega je veliko in vsi se že veselimo odhoda," je povedal Naraločnik.
Podobnega mnenja je bil tudi eden najuspešnejših slovenskih tekmovalcev v smuku v zadnjem obdobju Hrobat. "V Švici bi si želeli bolj zimskih razmer, a te bomo zagotovo dočakali v Južni Ameriki. Tam imamo prave dolžine prog, skoraj primerljive s tistimi na tekmah," je povedal in v isti sapi izpostavil, da jih v Andih čakajo predvsem izboljšave malenkosti pri telesni pripravi, nastavitvah opreme in delu na snegu.
Z izzivi glede opreme se sooča tudi Čater. "Prvi dnevi so vedno nekoliko zahtevni, predvsem zaradi ponovnega privajanja na smučarske čevlje, vendar je bil kamp uspešen. Predvsem smo delali na osnovah, pravilnem položaju na smučeh in tehniki," je pojasnil.
Aktivnosti v Južni Ameriki bodo predstavljale osrednji del poletnih priprav na novo smučarsko sezono.
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