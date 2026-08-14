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Zimski športi

Smučarji za hitre discipline zaključili prvi snežni trening v Švici

Ljubljana, 14. 08. 2026 11.28 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Smuk

Člani slovenske smučarske reprezentance v hitrih disciplinah so že začeli priprave na novo sezono. Za alpskimi smučarji je prvi snežni kamp, ki so ga opravili v švicarskem Saas-Feeju. Po 20. avgustu jih čakajo priprave na južni polobli oziroma natančneje v Čilu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS).

V Saas-Feeju so prve treninge opravili Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in novinec v ekipi, 21-letni Alen Hriberšek, ki bo odpotoval tudi na priprave v Južno Ameriko. Specialisti za hitre discipline so v Švici že imeli prvi stik s snegom, ki so ga izkoristili za delo na osnovni tehniki, položaju na smučeh in opremi.

Smukači so po prihodu iz Švice predvsem poudarili, da so bile aktivnosti v Saas-Feeju zgolj ogrevanje za Čile. "Po dolgem premoru smo znova stopili na smuči, obnovili občutke in se ogreli za nadaljevanje priprav. Glede na razmere smo kamp izpeljali povsem solidno. V Čilu je prava zima, snega je veliko in vsi se že veselimo odhoda," je povedal Naraločnik.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: Damjan Žibert

Podobnega mnenja je bil tudi eden najuspešnejših slovenskih tekmovalcev v smuku v zadnjem obdobju Hrobat. "V Švici bi si želeli bolj zimskih razmer, a te bomo zagotovo dočakali v Južni Ameriki. Tam imamo prave dolžine prog, skoraj primerljive s tistimi na tekmah," je povedal in v isti sapi izpostavil, da jih v Andih čakajo predvsem izboljšave malenkosti pri telesni pripravi, nastavitvah opreme in delu na snegu.

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Z izzivi glede opreme se sooča tudi Čater. "Prvi dnevi so vedno nekoliko zahtevni, predvsem zaradi ponovnega privajanja na smučarske čevlje, vendar je bil kamp uspešen. Predvsem smo delali na osnovah, pravilnem položaju na smučeh in tehniki," je pojasnil.

Aktivnosti v Južni Ameriki bodo predstavljale osrednji del poletnih priprav na novo smučarsko sezono.

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