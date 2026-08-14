Smučarji za hitre discipline zaključili prvi snežni trening v Švici

V Saas-Feeju so prve treninge opravili Miha Hrobat, Nejc Naraločnik, Martin Čater in novinec v ekipi, 21-letni Alen Hriberšek, ki bo odpotoval tudi na priprave v Južno Ameriko. Specialisti za hitre discipline so v Švici že imeli prvi stik s snegom, ki so ga izkoristili za delo na osnovni tehniki, položaju na smučeh in opremi.

Smukači so po prihodu iz Švice predvsem poudarili, da so bile aktivnosti v Saas-Feeju zgolj ogrevanje za Čile. "Po dolgem premoru smo znova stopili na smuči, obnovili občutke in se ogreli za nadaljevanje priprav. Glede na razmere smo kamp izpeljali povsem solidno. V Čilu je prava zima, snega je veliko in vsi se že veselimo odhoda," je povedal Naraločnik.