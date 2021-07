Ameriški košarkarji ostali brez Beala in prijateljske tekme

Beal je začel vse tri pripravljalne tekme ameriške reprezentance, na katerih so varovanci selektorja Gregga Popovicha zabeležili poraza proti Nigeriji in Avstraliji ter zmago proti Argentini. Zvezdnik čarovnikov iz prestolnice je na teh tekmah dosegal po 10,3 točke in 4,3 skoka na tekmo, sicer pa je bil v ligi NBA v tej sezoni eden boljših strelcev, saj je v povprečju dosegal po 31,3 točke na tekmo. Ime novega košarkarja bo zveza sporočila naknadno, so še zapisali v izjavi za javnost.

"Bradley, o tem ni dvoma, je velika izguba za nas. Dobro je igral in dobro je sodeloval v moštvu. Res mi je žal zanj. Ni drugega Bradleyja Beala," je v izjavi za AP povedal Popovich, ki še ni izbral košarkarja, ki bo zapolnil vrzel v moštvu.