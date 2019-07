Bečirović: Tu smo, da vrhunsko košarko vrnemo v Ljubljano

Sani Bečirović je pred novo sezono sprejel odgovorno vlogo športnega direktorja pri Cedeviti Olimpiji. Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant ima polne roke dela pri klubski kadrovski "križanki", a je prepričan, da bodo gledalci v dvorani Stožice znova gledali kvalitetno košarko.

Športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović ima polne roke dela. Novo moštvo, ki je "zraslo" ob združitvi dveh klubov, zahteva veliko kadrovanja in racionalnih odločitev. Odgovornost je velika, tega se dobro zaveda."Igralci, ki jih imamo trenutno na seznamu, so ustvarjeni in izbrani za to, kar želimo skupaj narediti. Borili se bodo na parketu in dali vse od sebe, da na vsaki tekmi poskušamo zabeležiti zmago. Morda nam to ne bo vedno uspelo, a zato v tem trenutku navijače prosimo za potrpežljivost. Ekipa je nova, igralci bodo potrebovali čas, da se spoznajo med seboj, a vsi vemo, zakaj smo tu. Da vrnemo vrhunsko košarko v Ljubljano in da znova napolnimo Stožice," je v pogovoru za klubsko spletno stran dejal Bečirović.

Sani Bečirović FOTO: Kanal A

"Vedeti moramo, da je sezona dolga in načrt dela Cedevite Olimpije dolgoročen. Za nami stojijo vrhunski sponzorji, na vodilnih položajih pa imamo dva vrhunska človeka, Tomaža Berločnika in Emila Tedeschija. Oba sta zagotovo osebi, vredni zaupanja, v celoten projekt pa vlagata svoje znanje, svoj dragoceni čas ter izkušnje iz svojih večjih projektov. Vsi skupaj delamo vse za to, da bomo imeli v prihodnjih sezonah priložnost v Ljubljani spremljati močno Cedevito Olimpijo," je optimističen Bečirović. Ob združitvi slovenskega in hrvaškega kluba je bilo kar nekaj skeptikov, a športni direktor je ovrgel vse dileme: "Nekateri gledajo na projekt Cedevite Olimpije negativno. Toda moramo se zavedati, da je Cedevita v zadnjem desetletju drugi najuspešnejši klub v celotni regiji, in iz Zagreba so prišli v Ljubljano z namenom, da združimo zadeve, ki so delovale na Hrvaškem, skupaj z zadevami, ki so delovale v Sloveniji. Vsi, ki delamo v klubu, delamo praktično 24 ur na dan, in nikomur od nas ni težko, da poletne mesece, ki jih mnogi izkoristijo za odmor, posvečamo temu, da bo, ko se sezona začne, vse delovalo brezhibno."

Emil Tedeschi in Tomaž Berločnik ob predstavitvi Cedevite Olimpije FOTO: Damjan Žibert