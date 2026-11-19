"V čast mi je dobiti zaupanje ter pdoporo vodstva in postati del črno-bele družine. Trenutno nimam veliko za povedati, razen, da se želim čimprej uteči in začeti sodelovati z Duletom Karavesovićem. Hvaležen sem za zaupanja, a več bom lahko povedal, ko bo preteklo nekaj časa," je novico pospremil Sani Bečirović, nekdaj odličen slovenski košarkar.

V klubu so na današnji seji upravnega odbora sprejeli tudi finančno poročilo in potrdili, da je klub v sezoni 2025/26 posloval pozitivno. Klub je prav tako izpolnil vse zahteve, ki mu jih je evroliga postavila v postopku pridobivanja statusa franšize, vključno s predložitvijo ustreznih finančnih jamstev.

Upravni odbor Partizana je navedel, da ima klub iz lastnih prihodkov na voljo 20 milijonov evrov, pri čemer v ta znesek niso vključena sredstva Republike Srbije in državnih podjetij. Člani upravnega odbora so razpravljali tudi o dolgoročnem najemu zemljišča in gradnji novega vadbenega centra s pripadajočimi pisarniškimi prostori.