Bečirović: Hopkins je izrazil željo po odhodu, morali smo ukrepati

Kratko obdobje je Marko Radovanović v svoji mladosti preživel tudi v beograjski Crveni zvezdi, rdeče-belim pa se je pridružil leta 2014. Že leto kasneje je postal član FMP-ja, kjer je nato igral, z izjemo sezone 2016/17, ko je bil posojen v Borac, vse do zaključka sezone, ki je za nami. Radovanović je bil del srbskih reprezentanc U16, U18 in U20, za člansko reprezentanco pa je zaigral v kvalifikacijah za EuroBasket 2022. S srbsko reprezentanco do 16. leta je leta 2012 na evropskem prvenstvu osvojil bronasto medaljo, z mladinsko izbrano vrsto pa je leta 2014 na evropskem prvenstvu v Turčiji tekmovanje sklenil na drugem mestu. V sezoni 2020/21 je Radovanović v Ligi ABA na parketu v povprečju preživel 15,4 minute ter dosegal 6,4 točke in 3,7 skoke na tekmo. Svojo najboljšo predstavo sezone v regionalnem tekmovanju je prikazal prav na dvoboju s Cedevito Olimpijo, v Železniku pa je v 26 minutah dosegel 28 točk, zbral 12 skokov in podelil tri asistence. V srbskem državnem prvenstvu je FMP odigral dve tekmi, Radovanović pa je v povprečno 16 minutah igre dosegal 6,5 točke, 4,5 asistence in 3,5 skoka na obračun.

"Po tem, ko je Mikael Hopkins izrazil željo, da se prihodnjo sezono ne vrne v Ljubljano, smo morali najti rešitev, kako zapolniti praznino na mestu krilnega centra. Našli smo jo v Marku Radovanoviću, ki že vrsto let igra v regionalni košarki in jo dobro pozna, obenem pa se želi preizkusiti tudi na višji ravni. Vsi pri Cedeviti Olimpiji smo veseli, da se je Marko odločil, da postane del našega kluba, ob dejstvu, da smo njegov razvoj pri FMP-ju spremljali že nekaj časa, in da bo v Ljubljani ostal vsaj dve sezoni, pa bomo z zanimanjem spremljali njegov napredek, in prepričani smo, da bo lahko v dresu Zmajev napravil korak naprej v svoji karieri," je za uradno spletno stran kluba iz prestolnice dejal športni direktor Sani Bečirović. "Srečni smo, da je Marko pristal v našem Zmajevem gnezdu. Gre za mladega igralca, ki je v napadu in obrambi izjemno sposoben, hkrati pa ima zelo dobre atletske predispozicije. Menim, da ima prostora za napredek še veliko. Marko je moderna ‘štirica’, ki lahko skače in teče ter dobro meče ter rokuje z žogo. Prepričan sem, da nam bo pomagal, hkrati pa tudi, da bomo mi pomagali njemu, da bo postal še veliko boljši igralec, o katerem se bo še veliko slišalo. Vsi skupaj mu izrekamo dobrodošlico v Ljubljani in vsi že komaj čakamo, da začnemo z delom," je dodal glavni trener Ljubljančanov Jurica Golemac.