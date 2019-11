Bečirović: Kapetan Blažič je potegnil voz iz 'blata', zdaj nekoliko laže dihamo

Čeprav so košarkarji Cedevite Olimpije po lepem nizu petih zaporednih zmag (Eurocup, liga ABA) doživeli neugoden poraz na gostovanju v Zadru, ne gre prezreti dejstva, da je viden velik napredek, tako na kot ob igrišču. Po besedah športnega direktorja 'zmajev' Sanija Bečirovića gre nemajhen del zaslug za preporod čete Slavena Rimca pripisati kapetanu moštva Jaki Blažiču.

Po odličnem uvodu v regionalno ABA ligo, v kateri imajo Ljubljančani po odigranih osmih tekmah šest zmag ob le dveh (nepotrebnih) porazih (Mornar, Zadar), je bila podoba košarkarjev Cedevite Olimpije na mednarodnem prizorišču zelo klavrna.



Vsaj po polovici odigranih tekem skupinskega dela letošnjega Eurocupa, v katerem so Ljubljančani nanizali pet zaporednih porazov ob ničli, zapisani pri rubriki zmage. Nato pa se je zgodil 'klik' v glavah sicer odličnih košarkarjev, ki so v uvodnih dveh mesecih sezone 2019/20 bolj kot homogeno moštvo dajali vtis močnih posameznikov, ki jim je mar le za lastno statistiko. Toda prestižni evropski zmagi nad še ne tako dolgo nazaj članoma elitne Evrolige Unicsom iz Kazana in turško Darušafako sta spremenili 'krvno sliko' Rimčeve zasedbe. Zadnji (evropski) triumf nad italijansko Brescio pa je Ljubljančane povsem vključil v boj za uvrstitev v drugi del evropskega tekmovanja.





Po besedah športnega direktorja košarkarjev Cedevite Olimpije Sanija Bečirovića je bil prav kapetan Jaka Blažič (na sliki) med prvimi, ki je brez težav sprejel svojo vlogo v moštvu. FOTO: Damjan Žibert

Boljše kot na začetku, a še ni (povsem) zadovoljen

"Potreben je bil čas, da se fantje spoznajo oziroma 'začutijo' s strokovnim vodstvom, na čelu z glavnim trenerjem Slavenom Rimcem. Navsezadnje smo poleti pripeljali 10 do 12 novih košarkarjev, kar bi bil velik zalogaj za prav vsak kolektiv. Sčasoma so vsi spoznali, da so le s sprejetjem vlog, ki jim jih je dodelil strokovni štab, lahko uspešni kot celota. Ko enkrat vidiš, da ti nek sistem dela in igra prinaša zmage, bi bil nor, da tega ne ponavljaš na vsaki naslednji tekmi," je v pogovoru za naš spletni portal 24ur.com uvodoma dejal športni direktor 'zmajev' Sani Bečirović, ki priznava, da kljub v zadnjem obdobju obrnjeni rezultatski krivulji navzgor še ni povsem zadovoljen s podobo moštva na igrišču. "Glede na to, da nam je vsaka tekma za biti ali ne biti, ne morem biti povsem zadovoljen. To govorim predvsem za Eurocup, kjer nismo povsem odvisni sami od sebe. Čakata nas še dve tekmi skupinskega dela, nato pa bomo potegnili črto in podali objektivno oceno doseženega na mednarodnem prizorišču. Kar se tiče lige ABA, smo na mestih, kjer si želimo biti. Zavedamo pa se, da je to šele začetek sezone, a so nastavki za uspešno nadaljevanje postavljeni," pravi nekdanji odlični košarkar tega kluba in številnih drugih vrhunskih evropskih kolektivov.





Odlični organizator igre Codi Miller-McIntyre je v dozdajšnjem delu sezone brez kančka dvoma najboljši košarkar Cedevite Olimpije. FOTO: Damjan Žibert