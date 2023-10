Bečirović kljub porazu prepričan: Smo na pravi poti

Na klop se je usedel Ergin Ataman , ki je z Anadolu Efesom v letih 2021 in 2022 dvakrat pokoril evroligaško konkurenco. Iz Cedevite Olimpije je prišel športni direktor Sani Bečirović . Sestavil je zvezdniško obarvano moštvo, ki so ga stavnice pred začetkom uvrščale v najožji krog favoritov za naslov.

Med najbolj odmevnimi okrepitvami kluba pred sezono 2023/2034 velja omeniti še Oleka Balcerowskega (Gran Canaria), Mathiasa Lessorta (Partizan), Luco Vildozo (Crvena zvezda), Kylea Guyja (Juventut Badalona) in Jeriana Granta (Türk Telekom), ki je bil lani najkoristnejši igralec Eurocupa.

V naelektrenem ozračju je Panathinaikos največ vodil za deset in imel v zadnji sekundi preko Kostasa Sloukasa met za zmago. Organizator igre, ki je pred sezono prišel prav iz Olympiakosa, je zgrešil, v podaljšku pa je bilo vse v znamenju gostov iz Pireja. Zmagovalec je bil odločen po delnem izidu 12:0. Panathinaikos je v dodatnih petih minutah zmogel vsega en koš iz igre v režiji še enega poletnega prišleka, Španca Juancha Hernangomeza .

Kot je pojasnil, si želi predvsem košarkarja na položaju 2 ali 3, ki bi lahko v napadu ponudil dodatno rešitev. Cilj vodstva kluba pa je, da bo sestava moštva popolna, ko se bo sezona prevesila v drugo, odločilno fazo. "Nekateri košarkarji še potrebujejo čas za prilagajanje. Po mesecu in pol, kolikor smo skupaj, je še prezgodaj za splošne ocene. Zaenkrat je najbolj pomembno, da gremo v pravo smer in da se iz dneva v dan vidi napredek."

Nekdanji košarkar, ki je dve sezoni igral prav za Panathinaikos in z njim leta 2007 slavil evroligaški naslov, je prepričan, da lahko novo sestavljena zasedba letos poseže zelo visoko. "Igrali smo proti eni od najboljših ekip v Evropi, tako da mislim, da smo na dobri poti. Je pa vsekakor potrebno potrpljenje in včasih tudi kanček sreče, da se tekme, kot je bila ta, zmaga," je pojasnil Bečirović, ki še ni zaključil sestavljanja igralskega mozaika.

"Tekmo smo v rednem delu trikrat dobili in trikrat izgubili. Potem se nam v podaljšku žal ni več izšlo. Fantje so ostali brez bencina. Zaslužena zmaga Olympiakosa, a mislim, da bi s pametnejšimi odločitvami v zadnji četrtini tekmo obrnili sebi v prid," je razplet za našo spletno stran komentiral vidno razočarani Bečirović.

Ekipa brez večjih pomanjkljivosti, ki najbolj potrebuje čas

Da ocene stavnic – nekatere so Panathinaikos postavljale celo na drugo mesto med favoriti za naslov – niso pretirane, je prepričan novinar košarkarskega mesečnica ZonePress Nikos Keramaris. Kot pravi, so 39-kratni grški prvaki sestavili ekipo brez večjih pomanjkljivosti. Kot glavno orožje zaenkrat vidi centrsko linijo Olek Balcerowski–Mathias Lessort (oba sta v klub prišla to poletje, op. a.).

Nič manj pomemben pa ni ugled, ki ga v košarkarski javnosti uživata nova trener in športni direktor. "Atamanovi uspehi govorijo sami zase. Bečirović pa je pri navijačih izjemno priljubljen še iz igralskih dni in ima pri njih ogromno kredita. Mislim, da bodo zaradi njiju navijači bolj potrpežljivi, tudi če na začetku ne bo vse šlo po načrtih. To je pomembno, ker vsaka nova ekipa najbolj potrebuje prav čas," meni Keramakis.