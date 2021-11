Bečirović (p)o dveh hudih zaušnicah: To, kar se je dogajalo v Podgorici in Beogradu, je pod vsako kritiko

Košarkarji Olimpije so v Beograd na tekmo regionalne lige ABA proti Megi odpotovali z neprijetno popotnico hudega poraza v Evropskem pokalu med tednom na gostovanju v Podgorici. Zmaji se, kot kaže, od hude zaušnice s tekme proti Budućnosti niso nič naučili, saj so v Novem Beogradu odigrali enako brezvoljno, tako da so bili od začetka obsojeni na nov hud poraz. "Že pred tednom, ki je za nami, smo želeli v času, ki ga prinašajo reprezentančne akcije, napraviti določene korekcije, ki bi prinesle osvežitev, in najti rešitev, ki bi nam prinesla tisto, kar nam ta trenutek manjka. Ob tem si seveda nismo niti predstavljali, da se bo na zadnjih dveh tekmah zgodilo to, kar se je zgodilo, saj se na obeh gostovanjih na parketu nismo niti pokazali. Ne moremo govoriti o slabem vtisu, ker je to, kar se je dogajalo v Podgorici in Beogradu, pod vsako kritiko vseh nas. Odgovorni smo vsi, ki smo del članske ekipe, od prvega do zadnjega," v izjavi za uradno klubsko spletno stran sporoča športni direktor KK Cedevita Olimpija, Sani Bečirović. "Vsekakor bomo v prihajajočem tekmovalnem premoru napravili še podrobnejšo analizo in našli rešitve, ki nam bodo pomagale doseči cilj, ki si ga vsi srčno želimo. Sezona je še dolga, nič še ni izgubljeno, če pa bomo želeli preobrniti potek sezone, sta vsekakor potrebni reakcija in sprememba."