Bečirović: Proračun? Približno enak kot lani, s kadrovanjem smo zadovoljni

Ljubljanska Cedevita Olimpija je tudi to poletje precej prevetrila svoje košarkarske vrste. V slovenski prestolnici so ostali štirje nosilci igre iz minule sezone - Edo Murić, Zoran Dragić, Alen Omić in Yogi Ferrell -, od izkušenih igralcev je del moštva tudi Marko Radovanović, s posoje se vrača Rok Radović, novinci pa so Marko Jeremić, Amar Alibegović, Josh Adams, Jan Kosi, Karlo Matković in Lovro Gnjidić. Športni direktor ekipe Sani Bečirović sporoča, da nameravajo pripeljati še enega košarkarja na zunanjih položajih. "Sicer pa smo zadovoljni z igralskim kadrom. Pripeljali smo to, kar smo si želeli. Seveda v okviru naših finančnih zmožnosti," pravi Bečirović.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:31 audio-control-play-line Pogovor s športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem 01:59 audio-control-play-line Iz 24UR: Košarkarji Cedevite Olimpija začeli s treningi na novo sezono icon-chevron-left icon-chevron-right