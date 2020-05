Bečirović: Trudimo se pripeljati čim več igralcev, ki nosijo dres slovenske reprezentance

Sestava moštva za novo sezono se je že začela. Prvi se je Cedeviti Olimpiji pridružil Kendrick Perry , sledil pa je Alen Hodžić . Kaj lahko še pričakujemo? " Perry je izjemna oseba in izredno dober igralec, ki bo zagotovo podaljšana roka glavnega trenerja Jurice Golemca na parketu. To je nenazadnje dokazal že, ko je nosil dres Nižnega Novgoroda, nato pa še v minuli sezoni pri Megi Bemax. Povsod smo lahko slišali same dobre besede o Kendricku, tako v zvezi z njegovo osebnostjo, kot tudi seveda, ko govorimo o igranju. Vsekakor pa se ga ljubljanski navijači lahko spomnijo iz minule sezone, ko nam je sredi Hale Tivoli nasul kar 27 točk ," se spominja Bečirović in v pogovoru za spletno stran Olimpije še dodal: " Že večkrat smo ponovili, da so rdeča nit sestave naše ekipe slovenski igralci. Želimo si, da je naše jedro članskega moštva sestavljeno iz domačih igralcev. Trudimo se, da v Cedevito Olimpijo pripeljemo čim več igralcev, ki nosijo dres slovenske reprezentance. To so namreč fantje, ki s srcem in dušo igrajo pred domačimi navijači, družino, prijatelji. S to potezo smo korak bliže temu, da bo jedro našega moštva v prihodnjih letih še boljše in še močnejše ."

Ob prekinitvi tekmovanj zaradi pandemije koronavirusa je sledilo kar nekaj prekinitev pogodb, z nekaterimi igralci se je pogodbe zamrznilo. "V dani situaciji je bilo potrebno sprejeti odločitev, ki je ne obžalujemo, saj se je resnično izkazala za pravilno. Vsem igralcem, s katerimi smo dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe, se v imenu kluba zahvaljujem za razumevanje in za vse, kar so napravili za Cedevito Olimpijo v minuli sezoni. Nihče od nas se še nikoli ni znašel v takšni situaciji, in iskreno lahko povem, da so bili čisto vsi, od prvega do zadnjega, izredno profesionalni. Sezona, ki je za nami, je bila za vse nas zelo zahtevna iz več pogledov, in vedno bodo lahko trdili, da so bili med prvimi, ki so nosili dres Cedevite Olimpije v prvi sezoni nastanka. Vsak je na svoj način pripomogel k temu, da je na treningih vse potekalo brezhibno, tudi znotraj garderobe je bil odnos med igralci tisti pravi." Mnogi navijači se sprašujejo, če bodo imeli v prihodnji sezoni v dresu Cedevite Olimpije znova priložnost spremljati Codija Millerja-McIntyreja. "Codiju je pogodba po zaključku sezone 2019/20 potekla. Vemo, da želi Codi napraviti korak naprej v svoji karieri, in da cilja na to, da v prihodnji sezoni zaigra na višji ravni. Verjamem, da ga bomo spremljali v eni od evroligaških moštev, morda pa tudi v eni izmed ekip, ki se bodo borile za naslov prvaka v 7Days EuroCupu. Codiju se seveda iskreno zahvaljujemo za vse, kar je v minuli sezoni napravil v dresu Cedevite Olimpije. Menim, da je za njim odlična sezona, tudi njegov odnos na vseh področjih je bil zelo dober. Želimo mu vso srečo v nadaljevanju kariere," je še dejal nekdanji dolgoletni član slovenske reprezentance in se obrnil k naslednji sezoni. "Zavedati se moramo, da je ta nepričakovana in še vedno trajajoča pandemija koronavirusa vplivala in še vedno vpliva na čisto vse segmente našega življenja. To bodo morali imeti vsi, ki spremljajo Cedevito Olimpijo v mislih, ko bodo govorili o pričakovanjih za novo sezono. Mi o pričakovanjih za novo sezono zaenkrat še ne želimo govoriti, saj se je sezona 2019/20 šele dobro zaključila. Ostajamo ambiciozni, toda ambicije bodo skladne s proračunom, ki ga bomo imeli na voljo za sestavo članskega moštva. Časa imamo na voljo kar precej. Počakati moramo, da se življenje normalizira, in ko bomo vedeli vse, kaj in kako, bomo lahko objektivno povedali več o ciljih in naših ambicijah za prihajajočo sezono."