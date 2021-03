Bečirović: Rani, nastali po porazih proti Virtusu in Budućnosti, sta nas spremljali nekaj časa

Evropska sezona 2020/21 je za košarkarje Cedevite Olimpije zaključena. Grenak priokus ima zagotovo dejstvo, da so bili zmaji le korak oddaljeni od preboja v četrtfinale Evropskega pokala, kljub vsemu pa so uspeli izboljšati rezultat iz sezone 2019/20. Po zaključku evropske sezone je svoje misli strnil športni direktor ljubljanskega kluba, Sani Bečirović. Zmaji še naprej napadajo uvrstitev v končnico lige ABA.

"Dosegli smo prvotno zastavljen cilj, torej preboj v drugi del Evropskega pokala. Povsem normalno pa je, saj je to v naravi vsakega športnika, da ko se priložnost za mesto v četrtfinalu ponudi, jo želiš tudi izkoristiti. Rani, nastali po porazih proti Virtusu in Budućnosti, se še nista zacelili, in to je bilo vidno na naših zadnjih tekmah. Tako v Podgorici, torej teden po domači tekmi z Virtusom, kot v Laktaših, se je videlo, da fantje niso pravi," uvodoma za uradno spletno stran kluba pove športni direktor Cedevite Olimpije, Sani Bečirović, in hkrati pogleduje proti bližnji prihodnosti. "To je šport. Moramo se zagnati znova in zbrati moči, da sezono dokončamo tako, kot smo si zastavili lansko poletje. Želimo se prebiti v končnico Lige ABA in v Stožice vrniti naslov državnega prvaka."Redni del sezone so ljubljanski košarkarji sklenili na drugem mestu v skupini D. Na desetih tekmah so zbrali sedem zmag in poskrbeli, da so lahko ljubljanski navijači prvič v zgodovini spremljali boje najboljših 16 ekip v Evropskemu pokalu.

Tudi v drugem delu sezone so imeli vrata za preboj med najboljših osem moštev na stežaj odprta, žal pa so svoje mesto v četrtfinalu zapravili na račun slabega zaključka tekme petega kola drugega dela z Virtusom, ter poraza proti Budućnosti VOLI v Podgorici. "Zavedamo se, da smo na zadnjih dveh tekmah Evropskega pokala napravili številne napake, na napakah pa se moramo učiti in napraviti vse, da se v prihodnje ne bodo ponavljale. Trdno prepričan pa sem, da če bi nam kdo pred začetkom sezone, na katero močno vpliva pandemija koronavirusa, ponudil takšen potek sezone, kot je trenuten, z vsemi težavami, ki smo jih imeli, bi vsi brez razmišljanja ta potek tudi vzeli," je misli strnil Bečirović. Cilj je bil torej dosežen, boleča izkušnja pa bo prav zagotovo dala igralcem in članom strokovnega štaba dodatno motivacijo za delo v prihodnje. Zagotovo pa je na nekoliko slabšo formo v marcu vplivalo dejstvo, da je koronavirus v februarju našel pot do Zmajevega gnezda, in na ta način otežil trenažni proces članske ekipe, ob tem pa so v sredini meseca na reprezentančno akcijo odšli še Jaka Blažič, Edo Murić, Luka Rupnik, Alen Hodžić inŽiga Dimec.

"Vedno smo in bomo stopili nasproti reprezentanci in napravili vse, da Košarkarska zveza Slovenije dobi na voljo igralce, ki jih želi. Morda smo v nekaterih primerih še preveč v ospredje postavljali zahteve in želje slovenske reprezentance. Pošteno bi bilo, da Košarkarska zveza Slovenije pogleda na trenutno stanje v slovenskih košarkarskih klubih, in kaj bi uspeh Cedevite Olimpije v Evropskem pokalu in Ligi ABA pomenil za slovensko košarko. Čas, ki so ga fantje prebili z reprezentanco, ki je že bila uvrščena na evropsko prvenstvo, bi lahko v klubu namenili počitku in pripravam na preizkušnje, ki so pred nami. Tekmi v Ukrajini s stališča rezultata nista pomenili veliko, nam, kot klubu, in slovenski košarki, pa bi veliko pomenil preboj med osem najboljših ekip v Evropskem pokalu, še naprej pa smo tudi v boju za končnico Lige ABA," za uradno spletno stran kluba pove Bečirović.

Bistričan je bil svojčas tudi sam eden od ključnih členov slovenske reprezentance, in izpostavi: "Da pa ne pogrevamo starih stvari, razmišljamo tudi o položaju, v katerem se bomo znašli že čez nekaj mesecev. Sezono bomo zaključili konec maja, med 22. junijem in 4. julijem pa bodo potekale kvalifikacije za olimpijski turnir v Tokiu. Verjamem, da se bo slovenska reprezentanca uvrstila na olimpijske igre, to pa pomeni, da bodo v Tokiu konec julija oziroma začetek avgusta. No, potem pa bodo morali priti neposredno na priprave za novo tekmovalno sezono. Poraja se vprašanje, kdo od nas lahko eno leto neprestano vleče voz, na katerem je pritisk javnosti, medijev, rezultata in navijačev. V obzir je potrebno vzeti dejstvo, da nismo stroji. Vsi v klubu živimo za košarko, 24 ur na dan, vse dni v letu. Vsak od nas potrebuje čas zase, ko se lahko odklopi, in misli preusmeri v druga življenjska področja. Fantje, ki so sodelovali na reprezentančnih akcijah, tega časa zase niso imeli, in to praktično že od poletja, torej od začetka pripravljalnega obdobja."

Ob tem se je Bečirović ozrl tudi na zelo dobre predstave Jake Blažiča, ki je sezono v Evropskemu pokalu sklenil kot najboljši strelec drugega dela tekmovanja, v povprečju pa je dosegal 21,2 točke, 4,2 skoke in 2,0 asistence v malo več kot 33 minutah, ki jih je v povprečju prebil na parketu. "Če lahko zvezdnik, kot jeLeBron James javno izpostavi nezadovoljstvo, ker ni prejel časa za odmor zaradi All Star vikenda v Ligi NBA, ter še prej, ker ni bilo dovolj časa za počitek med zaključkom sezone 2019/20 in začetkom sezone 2020/21, potem je popolnoma upravičena tudi kakšna slabša predstava Jake, ki je v tej sezoni naravnost odličen. Uspešno vleče klubski voz, pričaral pa nam je ogromno lepih trenutkov. Ena ali dve tekmi ne moreta vplivati na celotno sezono. Zavedam se, da je Jaka nekdo, ki ga neuspehi dodatno motivirajo. Verjamem, da bo v sebi našel moč, da celotno moštvo dvigne na raven, na kateri smo bili še pred malo več kot mesecem dni," v kapetana Cedevite Olimpije v pogovoru za uradno spletno stran kluba verjame Bečirović. Ne smemo pa pozabiti niti na dejstvo, da je Kendrick Perrytekmovanje v Evropskem pokalu sklenil kot tretji najboljši asistent tekmovanja s povprečjem 6,67 asistence na tekmo, v povprečju pa je dosegal 16,1 točko na obračun. Svoj delež so na vsaki tekmi pristavili tudi Edo Murić, Mikael Hopkins, Jarrod Jones ter preostali Zmaji, priložnost za pridobivanje potrebnih minut pa so dobili tudi mladi Rok Radović, Dan Duščak in Luka Ščuka. "Naši Zmaji so iz pravega testa, da pustijo izločitev iz Evropskega pokala za seboj, in se osredotočijo le na boje v obeh tekmovanjih, ki sta nam še preostali."