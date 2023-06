Belgija brez poraza do zlata na Eurobasketu v Ljubljani

Belgija je do naslova prišla brez poraza. Tekmice v Tel Avivu in Ljubljani je premagala s povprečno 25 točkami razlike.

Za Belgijo je to tretja medalja na evropskih prvenstvih, 2021 in 2017 je bila bronasta.

Španija kljub porazu v finalu ostaja najbolj dominantna reprezentanca na EP v tem stoletju. To je bil njen peti finale v zadnjih 16 letih in skupno šesti v zgodovini. Izgubila je le tokratnega v Stožicah in 2007 proti Rusiji. Na evropskih prvenstvih je osvojila enajst medalj - štiri zlate, dve srebrni in pet bronastih.

V tekmi za tretje mesto je bila Francija boljša od Madžarske z 82:68 in tako tudi na osmem zaporednem Eurobasketu osvojila medaljo.