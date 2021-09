Ben Simmons vztraja, da ne bo nikoli več zaigral za Philadelphio

Nova sezona lige NBA se začne čez 27 dni, priprave vseh 30 moštev pa se začnejo naslednji teden. Na treningih Philadelphia 76ersov pa ne bo prisoten njihov zvezdnik Ben Simmons, ki si želi oditi v drugo moštvo. Za to, da bi se mu želja uresničila, je pripravljen plačati kar 1,3 milijona dolarjev (približno 1,1 milijona evrov) kazni za neudeležbo na pripravah moštva.

Ben Simmons, ki ga je Philadelphia na naboru leta 2016 izbrala kot prvega igralca, je svojemu moštvu kmalu po zaključku prejšnje sezone sporočil svojo željo po odhodu iz kluba. Predsednik košarkarskih operacij 76ersov Daryl Morey v vmesnem času ni sprejel sicer redkih ponudb za igralca, ki bi v naslednjih štirih sezonah moral zaslužiti 146,6 milijona dolarjev (približno 125 milijonov evrov). Zdaj ESPN poroča, da se Simmons v pripravljalnem obdobju ne bo udeležil treningov ekipe iz Pensilvanije. Še več, 211 centimetrov visok organizator igre naj bi vodilnim v moštvu sporočil, da ne želi nikoli več zaigrati v dresu moštva, ki je svojo pot v končnici prejšnje sezone končalo v polfinalu vzhodne konference. Pred tem se Simmons po poročanju Fox sports več tednov ni javljal na telefonske klice odgovornih v moštvu. Moštvo lahko po pravilih lige igralca kaznuje z globo 227 tisoč dolarjev (okoli 194 tisoč evrov) za vsako tekmo, na kateri je odsoten brez tehtnega razloga. Poleg tega pa se je 25-letni Avstralec s podpisom pogodbe z moštvom strinjal s kaznimi zaradi morebitne neprisotnosti na medijskih dogodkih in treningih moštva. Če se treningov moštva res ne bo udeležil, bi lahko bil svojemu sedanjemu moštvu na prvi dan nove sezone dolžan že približno 1,1 milijona evrov.

Dolg 'proces' brez odmevnih uspehov Simmons je poleg Joela Embiida največji zvezdnik pri 76ersih. Oba sta bila izbrana na naborih, ki sta sledila zelo slabim sezonam Philadelphie. Embiid je bil leta 2014 izbran kot 3. igralec v prvem krogu nabora, ki je sledil sezoni, v kateri so 76ersi zmagali na zgolj 18 od 82 tekem. Dve leti pozneje, ko je bil na naboru leta 2016 izbral Simmons, je bilo moštvo v še slabšem stanju. V sezoni 2015/16 je namreč zmagalo na zgolj desetih tekmah. Takratni predsednik košarkarskih operacij 76ersov Sam Hinkie je slabo igro in nabiranje visokih izborov na naborih takrat opravičeval z besedami "zaupajte procesu". Rezultat tega procesa sta bila dva prva izbora (Ben Simmons leta 2016, Markelle Fultz leta 2017) in dva tretja izbora (Joel Embiid leta 2014, Jahlil Okafor leta 2015).

Po poročanju ameriških medijev je odnos med Benom Simmonsom in Joelom Embiid zelo hladen.

Če bi Sommons odšel, bi od omenjenih štirih igralcev v moštvu ostal zgolj Joel Embiid. Fultz zaradi poškodbe ramena svojega potenciala nikoli ni dosegel, Okafor pa je v lanski sezoni v dresu Detroit Pistonsov zaigral na zgolj 27 tekmah. Medtem je bil eden prvih igralcev, ki ga je Hinkie "žrtvoval" za visoke izbore na naborih, Jrue Holiday, v prejšnji sezoni ključen igralec pri prvakih lige NBA, Milwakee Bucksih. Posledično se navijači Sixersov že nekaj časa sprašujejo, ali so bila leta porazne igre in zgodovinsko slabih rezultatov vredna treh nastopov v drugem krogu končnice in enega poraza v prvem krogu v zadnjih štirih letih.

76ersi so lastniki naziva franšize z najslabšima sezonama v zgodovini lige NBA. V sezoni 1972/73 so zmagali na zgolj devetih tekmah, v sezoni 2015/16 pa na desetih tekmah. Denver Nuggetsi in Dallas Mavericksi so na tretjem mestu (neslavne) lestvice z enajstimi zmagami.

Velik up, ki (do zdaj) ni prinesel veliko Leta 2016 je Ben Simmons v ligo NBA vstopil z velikimi upi, kot se spodobi za igralca, ki je bil na naboru izbran prvi. V sezoni 2016/17 ni zaigral, saj si je med pripravami pred svojo prvo tekmo v ligi zlomil kost v stopalu. Leta 2018 pa je sloves izjemno nadarjenega igralca upravičil z nazivom najboljšega novinca leta. Nastopil je na treh tekmah All Star, slovi pa predvsem po odlični igri v obrambi. Kljub svoji višini Avstralec igra na mestu organizatorja igre, njegovo povprečje v rednem delu dosedanjih štirih sezon je 16 točk, 8 skokov in 7,7 podaje. Spoštovanja vredne številke pa se ustavijo, ko oko skoči na stolpec s poskusi za tri točke. Svoj prvi met za tri točke je namreč zadel šele v svoji tretji profesionalni sezoni. Do zdaj je v karieri zadel skupaj pet od 36 metov za tri točke. Za igralca, ki večino svojega časa preživi daleč od koša, je taka statistika nesprejemljiva. Njegova samozavest in zaupanje v lasten met sta se iz leta v leto manjšala. Vrhunec kritik navijačev in novinarjev, ki spremljajo ligo, pa je Avstralec doživel na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala proti Atlanta Hawksom. Tri in pol minute pred zaključkom tekme je Philadelphija zaostajala za dve točki. Simmons se je po dobri individualni akciji znašel sam pod košem. Za izenačenje bi moral le žogo spraviti v koš. Avstralski organizator igre tega ni storil, ampak je žogo raje podal soigralcu, ki je bil dlje od koša. Ta se je posledično soočil z dvema branilcema, ki sta ga ustavila s prekrškom.

Philadelphia je srečanje in serijo na koncu izgubila, Simmons pa se je znašel na udaru praktično vseh, ki so povezani s Philadelphio. Tudi njegov trener Doc Rivers po srečanju ni bil zadovoljen z njegovo potezo. "Čaka nas delo, z njim moramo oditi v dvorano in veliko delati," je bil po porazu vidno nezadovoljen Rivers, ki je pozneje tudi podvomil Simmonsovi spodobnosti igranja na položaju organizatorja igre v šampionskem moštvu.

