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Košarka

Beno Udrih ni več trener moštva Wisconsin Herd

Milwaukee, 21. 09. 2026 18.00 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Michael Finley, Beno Udrih in Tony Parker proslavljajo naslov s San Antoniom leta 2007.

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Beno Udrih po informacijah kluba ni več trener ekipe Wisconsin Herd, podružnice moštva v severnoameriški ligi NBA Milwaukee Bucks. Pri Wisconsin Herd gre sicer za razvojno ekipo v ameriški nižji G ligi. Udrih je bil glavni trener Wisconsina od avgusta 2023.

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Zaenkrat še ni bilo uradnega obvestila o tem, kje bo Beno Udrih po odhodu iz moštva Wisconsin Herd nadaljeval svojo trenersko pot. Udrih zapušča podružnično ekipo Milwaukee Bucks v G League kot najuspešnejši trener v zgodovini franšize Wisconsin Herd. V času svojega delovanja je zbral skupno 44 zmag.

Klub Wisconsin Herd je uradno imenoval Schuylerja Rimmerja za novega glavnega trenerja, ki bo nasledil Slovenca. Čeprav njegova naslednja destinacija še ni uradno potrjena, je Udrih že prej izrazil pripravljenost na vrnitev v Evropo, kjer bi opravljal trenersko delo.

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Glede na njegove bogate izkušnje iz 21-letne igralske kariere, ki vključuje dva naslova prvaka lige NBA z moštvom San Antonio Spurs in uspešno pot v evroligi, ter poklicno udejstvovanje pri ekipah New Orleans Pelicans in Atlanta Hawks, ostaja zelo cenjen kandidat tako za mednarodne klube kot za trenerska mesta v ligi NBA.

Zdaj 44-letni nekdanji košarkar je v karieri zastopal številne klube v Evropi in ligi NBA. Prek luže je igral še za Sacramento Kings, Milwaukee Bucks, Orlando Magic, New York Knicks, Memphis Grizzlies, Miami Heat in Detroit Pistons. Na stari celini je zastopal barve Maccabija iz Tel Aviva, Avtodorja, Milana in Žalgirisa, kjer je tudi končal športno pot po vrnitvi iz lige NBA. V domovini je bil najprej član Polzele, med letoma 2000 in 2002 pa je igral za Olimpijo.

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