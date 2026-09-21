Beno Udrih ni več trener moštva Wisconsin Herd

Zaenkrat še ni bilo uradnega obvestila o tem, kje bo Beno Udrih po odhodu iz moštva Wisconsin Herd nadaljeval svojo trenersko pot. Udrih zapušča podružnično ekipo Milwaukee Bucks v G League kot najuspešnejši trener v zgodovini franšize Wisconsin Herd. V času svojega delovanja je zbral skupno 44 zmag.

Klub Wisconsin Herd je uradno imenoval Schuylerja Rimmerja za novega glavnega trenerja, ki bo nasledil Slovenca. Čeprav njegova naslednja destinacija še ni uradno potrjena, je Udrih že prej izrazil pripravljenost na vrnitev v Evropo, kjer bi opravljal trenersko delo.