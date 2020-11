Udrih v trenerskem štabu New Orleans Pelicans

Beno Udrih, sicer eden od treh slovenskih košarkarjev s šampionskim prstanom v ligi NBA, ob njem je to uspelo šeSašu Vujačiću in Rašu Nesteroviću, je bil v minuli sezoni pomočnik trenerja pri Westchester Knicks, podružnici New York Knicks v razvojni ligi NBA. Zdaj se bo pridružil strokovnemu štabu New Orleans Pelicans, ki se v novo sezono podaja z novim trenerjem Stanom Van Gundyjem. Ta je vodenje ekipe prevzel po odhodu Alvina Gentryja. Van Gundy je pripeljal pet novih trenerjev, med njimi tudi nekdanjega slovenskega košarkarja. Udrih, v ligi NBA je odigral 13 sezon med letoma 2004 in 2017, bo pri pelikanih skrbel za razvoj košarkarjev, med njimi tudi za 20-letnega Williamsona, ki je leta 2019 postal prvi izbor nabora in velja za bodočega zvezdnika lige NBA, ter Brandona Ingrama inLonza Balla. Udrih je v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju odigral 831 tekem, v povprečju pa je dosegel 8,4 točke in 3,4 podaje na tekmo. Na naboru leta 2004 je bil izbran kot 28. Igral je za San Antonio, Sacramento, Milwaukee, Orlando, New York, Memphis, Miami in Detroit.

Poleg tega je v profesionalni karieri igral še v Sloveniji (Hopsi Polzela, Union Olimpija), Izraelu (Maccabi Tel Aviv), Rusiji (Saratov), Italiji (Olimpia Milano) in Litvi (Žalgiris).