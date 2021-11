Beno Udrih po dolgem premisleku uradno naznanil upokojitev

Danes 39-letni košarkar je bil na NBA naboru izbran leta 2004 v prvem krogu s strani San Antonia. Sicer je Beno Udrih najprej oblekel dres Hopsov s Polzele, nato tudi ljubljanske Union Olimpije, leta 2004 pa je prvič zaigral v ligi NBA v dresu Spursov. V dolgi NBA karieri je igral za moštva Sacramenta, Milwaukeeja, Orlanda, New Yorka, Memphisa, Miamija in na koncu Detroita.

"Pravijo, da profesionalni športniki umrejo dvakrat; prvič, ko ne moreš več igrati tega športa. Potreboval sem dve dolgi leti, da sem sprejel in naznanil svojo upokojitev v košarki. Priti iz majhne vasi v Sloveniji, igrati 13 zaporednih let v ligi NBA in osvojiti dva naslova prvaka je več, kot sem lahko sanjal in ljubil sem vsako minuto tega. Košarka je del mojega poklicnega življenja že od 16. leta in upam, da se ji nikoli ne bo treba odpovedati. Zdaj si želim biti trener prav tako močno, kot sem si želel biti profesionalni igralec, ko sem bil otrok. Upam, da bom svoje znanje delil in usmerjal naslednjo generacijo, tako kot veliko trenerjev zame. Hvala oboževalcem in vsem, ki ste me podpirali na tej poti, še posebej moji družini," je Udrih ob uradnem slovesu od igralske kariere zapisal na Instagramu.