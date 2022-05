Beograd ta konec tedna gosti evropsko košarkarsko smetano

Olympiacos – Anadolu Efes

Štiriintrideseti final four se bo začel s preverjenim grško-turškim rivalstvom, ki je starejši od same igre. V tem stoletju sta se Olympiacos in Anadolu Efes pomerila 44-krat, rezultat pa je izenačen 22:22. Turki so dobili sedem od zadnjih osmih dvobojev, Grki pa so slavili na zadnjem od teh februarja letos v Pireju, ko je Kostas Slukas zadel trojko v podaljšku za zmago 87:85.

Olympiacos na začetku sezone ni bil med kandidati za najvišja mesta, na koncu rednega dela pa je zasedel drugo mesto z izkupičkom 19-9 in imel v četrtfinalni seriji na tri zmage proti Monacu prednost domače dvorane, ki jo je izkoristil na peti tekmi.

Olympiacos je najuspešnejša ekipa v polfinalih zaključnih turnirjev, se pravi od Genta 1988. V desetih nastopih v polfinalih je bil osemkrat uspešen, med drugim tudi leta 1997 v Rimu, ko je premagal Smelt Olimpijo. Do naslova se je zavihtel trikrat (1997, 2012, 2013).

Anadolu Efes, ki je lani v finalu v Kölnu premagal Barcelono in osvojil svoj prvi naslov v zgodovini, je sezono začel katastrofalno in bil dolgo časa zunaj pozicij za četrtfinale. Šele z izključitvijo ruskih klubov so se mu odprla vrata med osem najboljših. Redni del je končal kot šesti z izkupičkom 16-12 in v četrtfinalu po štirih tekmah izločil Armani Milano.

Zanj bo to tretji zaporedni nastop na F4. Njegova glavna vrlina je, da ima praktično nespremenjeno zasedbo že vrsto let. Organizator igre Shane Larkin je bil letos znova izbran v prvo peterko Evrolige, lanski MVP Vasilije Micić pa je redni del končal kot prvi strelec s povprečjem 18,2 točke na tekmo.