Bertans ostro nad Fibo: Na SP bi morale biti najboljše države in tam ne bo evropskih prvakov

"To je to, kar je Fiba dosegla. Na svetovnem prvenstvu bi morale nastopiti najboljše reprezentance na svetu, a tam ne bo reprezentance evropskih prvakov," je zapisal Davis Bertans, sicer član moštva San Antonia, in zraven dodal obrnjen palec navzdol. Jasno je, da je kritiziral delo Fibe. Ta je zaradi spora z Ulebom uvedla kvalifikacijske termine, ki ne dopušča, da bi najboljši košarkarji na svetu igrali kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019. Mnogi košarkarski strokovnjaki so vse skupaj označili za farso in sramoto, a to očitno še ni omajalo prepričanja Fibe, ki vztraja pri svojem.

Prav Latvijci bodo naslednji nasprotnik slovenske reprezentance. Tekma bo v nedeljo ob 17. uri z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO. Tekma sicer za slovensko reprezentanco ne bo imela nobenega pomena, saj so varovanci Rada Trifunoviča že ostali brez možnosti za napredovanje na SP 2019. Brez uvrstitve na SP pa so praktično že izgubili vse možnosti za uvrstitev tudi na olimpijske igre 2020 v Tokiu.