Drzni novinec po dvoboju z Dončićem: 'Jokanje in pritoževanje. Grozno je bilo'

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Že od začetka tekme se je Luka Dončić v napadu velikokrat soočil z nadobudnim novincem in 11. izborom na letošnjem naboru Jaxelom Lendeborgom. Izkušeni Slovenec je tri leta mlajšemu novopečenemu članu lige NBA pokazal, kaj lahko pričakuje vsakič, ko se bo soočil z njim ali katerim od drugih zvezdnikov. Bitke nista bila le z žogo, ampak predvsem z jezikoma, ki se na videz nista ustavila celotno tekmo. Dončić in Lendeborg sta se prvič sporekla dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa, ko je mladenič prejel svojo prvo osebno napako po prekršku nad Slovencem.

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Takoj je bilo jasno, da mu Dončić ne bo ostal dolžan. Prva lekcija je sledila pol minute pred koncem druge četrtine, ko je Lendeborg prejel tehnično napako zaradi neprimernih besed, ki jih je namenil šestkratnemu članu najboljše peterke rednega dela sezone. "Vsi vedo, da se v meni nekaj prebudi, ko nekdo tako govori z menoj," je o besednem dvoboju z mladeničem dejal Dončić neposredno po tekmi. Sledila je trojka Dončića s sredine igrišča ob zvoku sirene in nov besedni dvoboj Slovenca in Američana.

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Dobrodošel v ligo NBA

Dončić je bil razigran in v svojem elementu, novinec pa je obupaval zaradi sodniškega kriterija. Ob pogledu na končni rezultat in statistični učinek obeh košarkarjev je bilo jasno, kdo je bil zmagovalec njune osebne bitke. Tudi Lendeborgov trener Steve Kerr je priznal, da je Dončić pretental njegovega varovanca.

Predstava Luke Dončića proti Golden Statu FOTO: Sofascore.com

"Njuno prerekanje mi je bilo zelo všeč. Jaxel je zelo tekmovalen. To je bila odlična dobrodošlica v ligo NBA. Moral je čuvati Luko, proti kateremu je najtežje na svetu igrati v obrambi. Videl je vse majhne trike, ki obstajajo v ligi NBA. Trije njegovi prekrški ne bi bili prekrški v katerikoli drugi ligi na svetu, a to je liga NBA. Tega se bo moral naučiti. To je bila frustrirajoča noč zanj, vendar se je naučil veliko. Vse boljši bo. Ni lahko tako začeti kariero, s čuvanjem Luke, ki je neverjeten. Luka ga je zvlekel v past. Tehnična napaka je bila po mojem mnenju nepotrebna. Oba sta govorila, a očitno so bile besede, ki jih je izbral Jaxel, dovolj za tehnično napako. Potem je tudi Luka po zadetem metu s sredine igrišča provociral njega, kar bi morala biti tehnična napaka. Oba bi morala imeti tehnični napaki, ampak sodniki so z Jaxelom ravnali kot z novincem," je po tekmi priznal izkušeni trener Warriorsov.

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Izkušenemu Stephenu Curryju je bilo všeč, kar je videl. "Rad imam samozavest, skrbnost in strast. Mora se osredotočiti na košarko in tekmovalnost, ne na ostale stvari. Postavlja visoka pričakovanja in to mi je všeč," je o novem soigralcu po prvi tekmi nove sezone, v kateri je vpisal 23 točk, dejal štirikratni prvak lige NBA.

Po tekmi je pred novinarje samozavestno stopil tudi Lendeborg. "Videl sem, kakšna je liga NBA. Veliko je simuliranja prekrškov, izsiljevanja prekrškov in pritoževanja sodnikom. Bila je zanimiva prva tekma," je najprej skromno dejal. A ni se mogel dolgo zadrževati in kmalu je bilo jasno, da mu je Dončić prišel pod kožo. "Zelo ga spoštujem. Dolgo ga že spremljam. Videl sem že, kako ubija druge igralce. Zdaj, ko sem pa v živo videl vso njegovo jokanje in pritoževanje, sem izgubil vse spoštovanje do njega. Grozno je bilo. Niso me frustrirali prekrški, ki so jih dosodili sodniki, ampak njegovo pritoževanje celotno tekmo. Potem sodniki dosodijo prekršek ... Čestitke, naredil si nekaj izjemnega, ampak daj no. To je šibko. Malo me je spravilo iz tira, ker sem ga zelo spoštoval. Zdaj pa je to spoštovanje izginilo," je brez dlake na jeziku dodal nekdanji košarkar univerze Michigan.

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A tu se Lendeborg ni ustavil. "Govoril sem mu, da je slab in proti meni ne more dosegati točk. Govoriš, ne moreš mi pa zabiti koša. To sem mu govoril celotno tekmo. Seveda sem dodal tudi nekaj kletvic in zato tudi dobil tehnično napako. A dal sem mu vedeti. Njegov edini koš proti meni je bil met s sredine igrišča. Vem, da je to ekipni šport. Nam, kot ekipi, je dal 28 točk. Jaz pa sem se te naloge lotil osebno in nisem želel prejemati osebnih napak. Dal sem vse od sebe. Razmišljal sem, da bi ga čuval z rokami za hrbtom, a verjetno bi sodniki še vedno dosodili prekrške. Zanimivo," je dodal o svoji bitki z Dončićem.

Odlična predstava Dončića

Na drugi strani je bil zmagovalec Dončić veliko bolj miren. "Govoril je norosti. Jaz to sezono ne želim govoriti nazaj in dobivati tehničnih napak. Prvič se je zgodilo, da v takem primeru nisem dobil tehnične napake tudi jaz, ker nisem rekel ničesar. Kot ste videli, se je vse odlično izšlo," je po prvi zmagi v novi sezoni dejal Dončić, ki je zadel sedem od osemnajstih metov iz igre (5/12 za tri točke, 9/9 prosti meti).

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Med poletjem se je Dončiću uresničila velika želja, saj je ekipo okrepil center Walker Kessler. Nekdanji košarkar Utaha je zadel vseh 12 metov iz igre, nabral je kar enajst zabijanj. Pri njegovih petih metih je bil podajalec prav Dončić. "Bilo je zelo lahko igrati s fanti. Jaz sem tekel, oni so me pa vedno znova našli s podajami. Opravili so odlično delo. Luka izjemno hitro opazi stvari. Jaz le zakličem njegovo ime in žoga je že pri meni, jaz pa jo preprosto zabijem v koš. Njegov pregled igre je neverjeten, kot da bi imel tretje oko. Izjemno nadarjen je," je novega soigralca hvalil Kessler, ki je na uradni tekmi igral prvič po enem letu odsotnosti zaradi poškodbe rame.