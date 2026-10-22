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Drzni novinec po dvoboju z Dončićem: 'Jokanje in pritoževanje. Grozno je bilo'

Los Angeles, 22. 10. 2026 08.10 pred 25 minutami 5 min branja 13

Avtor:
M.D.
Luka Dončić

Luka Dončić je novo sezono začel v odlični formi. Prvo tekmo v domači dvorani z Golden State Warriors so Lakersi zlahka dobili z izidom 127:105, Slovenec pa je vpisal 28 točk, 8 skokov, 7 asistenc in 3 ukradene žoge. A kot vedno ni izstopal zgolj njegov statistični učinek. Slovenec je ponudil vse – spektakularne podaje, koš s sredine igrišča in nov besedni dvoboj z mladim nasprotnikom ...

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Že od začetka tekme se je Luka Dončić v napadu velikokrat soočil z nadobudnim novincem in 11. izborom na letošnjem naboru Jaxelom Lendeborgom. Izkušeni Slovenec je tri leta mlajšemu novopečenemu članu lige NBA pokazal, kaj lahko pričakuje vsakič, ko se bo soočil z njim ali katerim od drugih zvezdnikov. Bitke nista bila le z žogo, ampak predvsem z jezikoma, ki se na videz nista ustavila celotno tekmo. Dončić in Lendeborg sta se prvič sporekla dve minuti in pol pred koncem prvega polčasa, ko je mladenič prejel svojo prvo osebno napako po prekršku nad Slovencem.

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Takoj je bilo jasno, da mu Dončić ne bo ostal dolžan. Prva lekcija je sledila pol minute pred koncem druge četrtine, ko je Lendeborg prejel tehnično napako zaradi neprimernih besed, ki jih je namenil šestkratnemu članu najboljše peterke rednega dela sezone. "Vsi vedo, da se v meni nekaj prebudi, ko nekdo tako govori z menoj," je o besednem dvoboju z mladeničem dejal Dončić neposredno po tekmi. Sledila je trojka Dončića s sredine igrišča ob zvoku sirene in nov besedni dvoboj Slovenca in Američana.

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Dobrodošel v ligo NBA

Dončić je bil razigran in v svojem elementu, novinec pa je obupaval zaradi sodniškega kriterija. Ob pogledu na končni rezultat in statistični učinek obeh košarkarjev je bilo jasno, kdo je bil zmagovalec njune osebne bitke. Tudi Lendeborgov trener Steve Kerr je priznal, da je Dončić pretental njegovega varovanca. 

Predstava Luke Dončića proti Golden Statu
Predstava Luke Dončića proti Golden Statu
FOTO: Sofascore.com

"Njuno prerekanje mi je bilo zelo všeč. Jaxel je zelo tekmovalen. To je bila odlična dobrodošlica v ligo NBA. Moral je čuvati Luko, proti kateremu je najtežje na svetu igrati v obrambi. Videl je vse majhne trike, ki obstajajo v ligi NBA. Trije njegovi prekrški ne bi bili prekrški v katerikoli drugi ligi na svetu, a to je liga NBA. Tega se bo moral naučiti. To je bila frustrirajoča noč zanj, vendar se je naučil veliko. Vse boljši bo. Ni lahko tako začeti kariero, s čuvanjem Luke, ki je neverjeten. Luka ga je zvlekel v past. Tehnična napaka je bila po mojem mnenju nepotrebna. Oba sta govorila, a očitno so bile besede, ki jih je izbral Jaxel, dovolj za tehnično napako. Potem je tudi Luka po zadetem metu s sredine igrišča provociral njega, kar bi morala biti tehnična napaka. Oba bi morala imeti tehnični napaki, ampak sodniki so z Jaxelom ravnali kot z novincem," je po tekmi priznal izkušeni trener Warriorsov.

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Izkušenemu Stephenu Curryju je bilo všeč, kar je videl. "Rad imam samozavest, skrbnost in strast. Mora se osredotočiti na košarko in tekmovalnost, ne na ostale stvari. Postavlja visoka pričakovanja in to mi je všeč," je o novem soigralcu po prvi tekmi nove sezone, v kateri je vpisal 23 točk, dejal štirikratni prvak lige NBA.

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Po tekmi je pred novinarje samozavestno stopil tudi Lendeborg. "Videl sem, kakšna je liga NBA. Veliko je simuliranja prekrškov, izsiljevanja prekrškov in pritoževanja sodnikom. Bila je zanimiva prva tekma," je najprej skromno dejal. A ni se mogel dolgo zadrževati in kmalu je bilo jasno, da mu je Dončić prišel pod kožo. "Zelo ga spoštujem. Dolgo ga že spremljam. Videl sem že, kako ubija druge igralce. Zdaj, ko sem pa v živo videl vso njegovo jokanje in pritoževanje, sem izgubil vse spoštovanje do njega. Grozno je bilo. Niso me frustrirali prekrški, ki so jih dosodili sodniki, ampak njegovo pritoževanje celotno tekmo. Potem sodniki dosodijo prekršek ... Čestitke, naredil si nekaj izjemnega, ampak daj no. To je šibko. Malo me je spravilo iz tira, ker sem ga zelo spoštoval. Zdaj pa je to spoštovanje izginilo," je brez dlake na jeziku dodal nekdanji košarkar univerze Michigan.

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A tu se Lendeborg ni ustavil. "Govoril sem mu, da je slab in proti meni ne more dosegati točk. Govoriš, ne moreš mi pa zabiti koša. To sem mu govoril celotno tekmo. Seveda sem dodal tudi nekaj kletvic in zato tudi dobil tehnično napako. A dal sem mu vedeti. Njegov edini koš proti meni je bil met s sredine igrišča. Vem, da je to ekipni šport. Nam, kot ekipi, je dal 28 točk. Jaz pa sem se te naloge lotil osebno in nisem želel prejemati osebnih napak. Dal sem vse od sebe. Razmišljal sem, da bi ga čuval z rokami za hrbtom, a verjetno bi sodniki še vedno dosodili prekrške. Zanimivo," je dodal o svoji bitki z Dončićem.

Odlična predstava Dončića

Na drugi strani je bil zmagovalec Dončić veliko bolj miren. "Govoril je norosti. Jaz to sezono ne želim govoriti nazaj in dobivati tehničnih napak. Prvič se je zgodilo, da v takem primeru nisem dobil tehnične napake tudi jaz, ker nisem rekel ničesar. Kot ste videli, se je vse odlično izšlo," je po prvi zmagi v novi sezoni dejal Dončić, ki je zadel sedem od osemnajstih metov iz igre (5/12 za tri točke, 9/9 prosti meti).

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Med poletjem se je Dončiću uresničila velika želja, saj je ekipo okrepil center Walker Kessler. Nekdanji košarkar Utaha je zadel vseh 12 metov iz igre, nabral je kar enajst zabijanj. Pri njegovih petih metih je bil podajalec prav Dončić. "Bilo je zelo lahko igrati s fanti. Jaz sem tekel, oni so me pa vedno znova našli s podajami. Opravili so odlično delo. Luka izjemno hitro opazi stvari. Jaz le zakličem njegovo ime in žoga je že pri meni, jaz pa jo preprosto zabijem v koš. Njegov pregled igre je neverjeten, kot da bi imel tretje oko. Izjemno nadarjen je," je novega soigralca hvalil Kessler, ki je na uradni tekmi igral prvič po enem letu odsotnosti zaradi poškodbe rame.

Razlagalnik

Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša in najmočnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, ustanovljena leta 1946 v Združenih državah Amerike. Sestavlja jo 30 moštev, ki tekmujejo za naslov prvaka v končnici, znani kot finale NBA. Liga je znana po tem, da združuje najboljše košarkarje z vsega sveta, in postavlja globalne standarde za igro, pravila ter trženje športa. Zaradi svoje visoke kakovosti in medijske izpostavljenosti velja za vrhunec poklicne košarkarske kariere za vsakega igralca.

Steve Kerr je nekdanji vrhunski košarkar in trenutni glavni trener moštva Golden State Warriors. Kot igralec je osvojil pet naslovov prvaka lige NBA, predvsem kot odličen strelec za tri točke v ekipi Chicago Bulls ob boku Michaela Jordana. Kot trener je s svojo filozofijo hitre igre in nesebičnega podajanja žoge popeljal Golden State Warriors do številnih naslovov prvaka, s čimer si je utrdil status enega najbolj spoštovanih in uspešnih strategov v zgodovini lige.

Tehnična napaka v košarki je kazen, ki jo sodnik dosodi igralcu, trenerju ali članu klopi zaradi nešportnega vedenja, ki ni neposredno povezano s fizičnim stikom med igro. To vključuje nespoštljivo govorjenje sodnikom, žaljenje nasprotnikov, pretirano pritoževanje, nasilno vedenje ali kršenje pravil o obnašanju na klopi. Tehnična napaka nasprotni ekipi prinese prosti met, igralec ali trener, ki prejme dve tehnični napaki na isti tekmi, pa mora zapustiti dvorano (izključitev).

Stephen Curry je ameriški košarkar, ki celotno svojo profesionalno kariero igra za Golden State Warriors. Velja za najboljšega strelca za tri točke v zgodovini lige NBA in je ključno spremenil način igranja košarke, saj je s svojim izjemnim metom z razdalje prisilil ekipe k prilagajanju obrambnih strategij. S štirimi naslovi prvaka lige NBA in večkratnim nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone velja za enega najbolj vplivnih in prepoznavnih športnikov na svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI13

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Kritikizstajerske
22. 10. 2026 09.23
Novinec je lahko tiho ker ha je Luka šolal on se pa isti in govori o spoštovanju. Joj zelenko koliko se še moreš naučiti. Jokanje Doncica pa meni tudi preseda...da ne bo pomote!
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+2
2 0
Dvigalo
22. 10. 2026 09.21
Na hitro sem pomislil, da je na sliki Toni Kukoč :-)
Odgovori
+1
1 0
galeon
22. 10. 2026 09.19
Ekonomski migrant ne prenese, da ga kdo ustavi na poti. Jokica.
Odgovori
+2
2 0
motorist_mb
22. 10. 2026 09.16
Nisem za te besedne dvoboje ker bi moral malo več modrosti imet Luka da o sodnikih sploh ne pisem...
Odgovori
+2
2 0
sLOVEnec56
22. 10. 2026 09.13
dončiču bi lahko tud prekršek klical ko potisne žogo v nasprotnika
Odgovori
0 0
Castrum
22. 10. 2026 09.09
Rookie je dobil lekcijo, dve okrog ušes in sedaj se v kotu pritožuje nad tem, kako ga je Luka pošolal kot prvošolčka.
Odgovori
+4
4 0
Banion
22. 10. 2026 09.08
kaj mu koristi forma in odlično igranje ko vse pokvari z jetikom, sedaj se prereka z maljšim jutri se bo s sodnikom, potem trnerjem in tako naprej dokler ga ne bodo nagnali. V primerjavim s kopitarjem ki je zanj pravi gospod ta še pobalin ni. FDajte se umirit s slavospevi, o kopitarju niste pisali niti tretjino toliko pa je dosegel bistveno več in bil vedno dostojen
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+1
2 1
Imagine
22. 10. 2026 09.26
V NHL se drugače rešuje s "pobalini"...se jih enostavno zmeče v ograjo...ne skrbi tudi Kopitar je bil grob...ampak tam imajo drugačne "šuse"
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0 0
PetindvajsetUR
22. 10. 2026 08.58
Dobra igra celotne ekipe, Luka pa spet na svojem nivoju!
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+1
4 3
AyrtonS
22. 10. 2026 08.54
Bravo Dončič in Los Angeles, škoda le, da se ga da tako hitro sprovocirati in se potem to vleče skozi celotno tekmo in večkrat vpliva tudi na njegovo igro
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+4
6 2
Deep1
22. 10. 2026 08.44
Kar veliko izgubljenih žog 6....
Odgovori
+2
4 2
DSS
22. 10. 2026 09.13
Nit ne glede da ma žogo skoz v rokah......ostali pa 12 izgubljenih.
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0 0
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